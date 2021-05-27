SabancıDx, insan kaynakları dijital çözüm ailesi HrWe’yi yeni ürün ve yetkinliklerle genişletmeye devam ediyor. SabancıDx, şimdi de yeni nesil tanıma, takdir ve ödüllendirme platformu Thanxie’yi tanıttı.

Hızla yaygınlaşan uzaktan çalışma yaklaşımında şirketler kurumsal kültür ve değerlerini yaşatırken, çalışan motivasyonunu da artırmanın yenilikçi yollarını arıyor. SabancıDx’in insan kaynakları dijital çözüm ailesi HrWe’nin en yeni üyesi olan Thanxie, çalışanı odağına alırken, oyun kurgusu ile çok eğlenceli ve fiziksel mesafeleri ortadan kaldıran bir ortam sunuyor.

Dünyanın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan teknolojik gerekliliklerin yanı sıra dönüşümün merkezindeki insana da odaklandıklarının altını çizen SabancıDx Genel Müdürü Doğuş Kuran, şunları söylüyor:

“SabancıDx olarak, gelecek nesillerin iş yapış şekillerini, taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Ürün portföyümüze katılan yeni nesil tanıma, takdir ve ödüllendirme platformu Thanxie de bu doğrultudaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak hayata geçti. Değişen dünyaya, gelecek nesillerin doğrularıyla ‘merhaba’ demek, firmaların birbirinden ayrışmasını sağlayacak.”