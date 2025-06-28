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Sezen Aksu'nun yeni klibi yapay zekayla hazırlandı

Sezen Aksu’nun yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları"nın ilk video klibi "Doğrucu", Google'ın video üretim modeli Google Gemini ve Veo 3 ile hazırlandı.

28 Haziran 2025 | 07:13
Sezen Aksu'nun yeni klibi yapay zekayla hazırlandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, klibin yönetmenliğini, yapay zeka ile çeşitli projelere imza atan Öner Biberkökü üstlendi.

Aksu'nun Ozan Bayraşa ile seslendirdiği şarkının klibi, yapay zeka ve sanatın kesişiminde yer alan deneysel bir üretim süreciyle tamamlandı. Minik bir serçenin izinde başlayan görsel anlatı, "Minik serçe" olarak anılan sanatçıya da bir gönderme yapıyor.

Veo 3, sadece sinematik videolar değil aynı zamanda yerel ses üretimi de yapabilen bir sistem sunuyor.

Fiziksel doğruluk, sahne tutarlılığı ve anlatı bütünlüğüne dikkat eden model, kullanıcıların uzun ve yaratıcı istemlerle (prompt) kendi fikirlerini hayata geçirmesini mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biberkökü, projede hem teknoloji hem de sanatsal perspektifin iç içe geçtiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gemini ve Veo 3, hayal edilenin ötesinde olanaklar sunuyor. Bir yönetmen olarak en çok önem verdiğim şey izleyiciye gerçekten bir duyguyu geçirebilmek. Klibin hikayesini kurgulama aşamasında, Sezen Hanım’la albümü dinlerken, bir parçada geçen 'Şinanay' nakaratı beni bir anda geçmişe taşıdı. O anda zihnimde Sezen Aksu, hayatımızın her döneminde yanımızda olan bir serçeye dönüştü ve videodaki yerini aldı. Bu hissi görüntüye taşırken Google Gemini ve Veo 3, hem teknik hem de yaratıcı olarak gerçekten kusursuz bir ekip arkadaşı oldu. Veo 3, üretim sürecinde inanılmaz bir hız ve esneklik sağladı ama en önemlisi benim yönlendirmelerimle bakış açımla şekillenen Gemini ve Veo 3 ile tasarlanan bir estetik ortaya çıktı. İstemlerle resim yapar gibi çalışmak ve sahne seçimleriyle yapay zekayı bir anlatı aracına dönüştürmek, yönetmen olarak bana bambaşka bir deneyim sundu."

Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin de Google olarak teknolojinin insanların hayatına ve yaratıcılığına değer kattığında derin bir anlama ulaştığına inandıklarını belirterek, "Sezen Aksu'nun Doğrucu şarkısının video klibi, Google Gemini ve yeni video oluşturma modelimiz Veo 3 gibi yapay zeka teknolojilerinin, insan yaratıcılığı ile birleştiğinde ortaya nasıl değerli işler çıkabileceğine dair çok kıymetli bir örnek oldu. Yapay zekanın herkes için faydalı olması misyonuyla, modellerimizi yaratıcı topluluklarla birlikte, onların geri bildirimleriyle geliştiriyoruz. Bu teknolojilerin yalnızca uzmanlar için değil müzisyenler, sinemacılar, tasarımcılar ve tüm hikaye anlatıcıları için erişilebilir ve ilham veren bir yol arkadaşı olmasını hedefliyoruz. Sezen Aksu'nun sesi nesillerdir hayatlarımızın fon müziği oldu. Bu videoda Öner Biberkökü'nün yaratıcılığıyla, efsanenin bir serçe olup kanatlanmasına teknolojimizle yardımcı olmak bizim için büyük bir mutluluk oldu." ifadelerini kullandı.

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Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
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GERİ
İLERİ
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