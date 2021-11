SpaceX’in, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) “Crew-3” mürettebatını taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUI) bağlandı.

NASA‘nın 3 Amerikalı ve 1 Alman’dan oluşan yeni astronot ekibini taşıyan kapsül, SpaceX‘in “Falcon 9” roketiyle yörüngeye bırakılmasından yaklaşık 22 saat sonra UUI’ye ulaştı.

Endurance lakaplı Crew Dragon kapsülünün yaklaşık 3 saat önce, mürettebatın Nisan 2022’ye kadar kalacağı yörünge istasyonuna demirlediği belirtildi.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!

After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj

— NASA (@NASA) November 12, 2021