SpaceX’in, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) “Crew-3” mürettebatını taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUI) bağlandı.

NASA‘nın 3 Amerikalı ve 1 Alman’dan oluşan yeni astronot ekibini taşıyan kapsül, SpaceX‘in “Falcon 9” roketiyle yörüngeye bırakılmasından yaklaşık 22 saat sonra UUI’ye ulaştı.

Endurance lakaplı Crew Dragon kapsülünün yaklaşık 3 saat önce, mürettebatın Nisan 2022’ye kadar kalacağı yörünge istasyonuna demirlediği belirtildi.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station! After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj — NASA (@NASA) November 12, 2021

SpaceX tarafından paylaşılan videoda, UUI’ye yanaşan kapsüldeki “Crew-3” mürettebatının görüntüleri yer alırken, ekip komutanı Raja Chari’nin “Birleşme tamamlandı. I.S.S’de olmaktan mutluyuz.” dediği duyuldu.

Dün yörüngeye gönderilen 4 astronotla birlikte 60 yılda uzay yolculuğuna çıkan astronot sayısı 600’ü aştı. 2021 ise 10 seneden fazla bir zamandır uzay uçuşlarının yapıldığı en yoğun yıl oldu.

UUI’ye yerleşen 4 kişilik “Crew-3” ekibi, 6 ay boyunca 200’den fazla bilimsel deney üzerinde çalışacak. AA