Spotify’ın son 10 yıla ait verileri, 2013’te Türkiye’nin Top 100 listesinde yerli sanatçılara ait yalnızca 3 şarkının olduğunu gösteriyor. 2018’e gelindiğinde ise platform, Türkiye’nin Top 100 listesinde 72 adet yerli şarkı ile büyük bir yükselişe şahit oldu. 2023 itibarıyla, en çok dinlenen 100 şarkının 94’ü yerli şarkılardan oluşuyor. Spotify Türkiye’deki 10’uncu yılında, Türkiye’nin son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları, kadın sanatçıları, şarkıları ve müzik gruplarını açıklarken bütün bu Top 10 listelerinde yalnızca tek bir yabancı ismin yer aldığı görülüyor.

Türk sanatçıların Türkiye dışındaki ülkelerde dinlenme oranı da yıllar içerisinde yükselmiş. Bugün 180’in üzerinde ülkede 551 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan Spotify’da, Türk sanatçıların Türkiye dışındaki ülkelerde dinlenme oranı her yıl ortalama yüzde 75’e yakın bir artış ivmesi yakalamış.

MÜZİK ZEVKİ NASIL DEĞİŞTİ?

Türkiye’deki kullanıcıların müzik zevki de 10 yıl içerisinde değişti. 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi görüyordu. Bu dönem aynı zamanda alternatif ve deneysel sound’ların dinleyicilere eşlik ettiği bir dönemdi. 2017’den itibaren ise hip hop en çok dinlenenler listelerine sıkı bir giriş yaptı ve o zamandan beri Türkiye’nin en popüler müzik türlerinden biri haline geldi. Günümüze gelindiğinde ise insanların dinlemeyi sevdiği müziklerde; arabesk, elektronika ve Türk Halk Müziği gibi sound’lardan etkilenen ve pop, rock, indie ve hip hop gibi ana akımlardan beslenen büyük bir çeşitlilik dikkat çekiyor.

Spotify Güney ve Doğu Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo, “Spotify’ın Türkiye’ye girişinden bu yana, Türkiye pazarı, bölgenin önde gelen ve hızlı büyüyen pazarlarından biri haline geldi. Ülkedeki 10’uncu yılımızı kutlamaktan gerçekten büyük heyecan duyuyoruz. Son 10 yılda eşsiz ve çok zengin bir müzik sahnesinin ortaya çıkışına tanık olduk. Sanatçılara ve onların ekiplerine içgörüler ve çeşitli araçlar sağlamak, EQUAL gibi programlar hayata geçirmek ve Türkiye içinde ve dışarıda sanatçıların tanıtımına katkıda bulunmak gibi çalışmalarımızla içerik üreticilerinin yurt içinde ve yurt dışında büyümesine ve onların başarılarına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’deki müzik sektörünün büyümesine olan desteğimizi sürdürürken aynı zamanda Türkiye’deki kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi audio deneyimini sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Spotify aynı zamanda Türkiye’de kullanıma açılmasının 10’uncu yılını kutladığı bu dönemde, ülkedeki yeni yetenekleri desteklemeyi amaçlayan global programı RADAR’ı Türkiye’de hayata geçirdiğini duyurdu. RADAR, kariyerlerinin başlarındaki sanatçıları desteklemeyi hedefleyen, platform içinde ve dışında onlara daha fazla tanıtım desteği sağlayarak yeni kitlelere ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan küresel bir sanatçı programı.

Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen isimler

Ezhel UZI Sezen Aksu Sagopa Kajmer Duman cakal Lvbel C5 Emir Can İğrek Yüzyüzeyken Konuşuruz Dolu Kadehi Ters Tut



Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen şarkıları:

Seni Dert Etmeler - Madrigal Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN Aşkın Olayım - Simge Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz ARASAN DA - UZI Bir Derdim Var - Mor ve ötesi Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz Uzunlar - V1 - Evdeki Saat PAPARAZZI - UZI



Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen kadın sanatçıları:

Sezen Aksu Zeynep Bastık Güneş Sertab Erener Hande Yener Gülşen Ebru Gündeş Sıla Simge Melike Şahin

Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen müzik grupları:



Duman Yüzyüzeyken Konuşuruz Dolu Kadehi Ters Tut Pinhani Adamlar mor ve ötesi maNga Madrigal Perdenin Ardındakiler BTS

Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen podcast’leri: