TikTok’un CEO’su Kevin Mayer, Trump’ın uygulamayı ABD’de sattırma kararının ardından istifasını açıkladı. TikTok, Mayer’in kararına saygı duyduğunu belirtti.

New York Times’ta yer alan habere göre Mayer şirketin yapısında bir dizi değişiklik nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Mayer çalışanlara gönderdiği notta geçen haftalarda siyasi iklimin çok keskin değiştiğini belirterek, şirketin yapısal değişikliklerinde neler gerekeceği konusunda derin düşündüğünü ve şirketten ayrılmaya karar verdiğini belirtti.

Mayer’in istifası, ABD Başkanı Doınald Trump’ın uygulamanın ABD ulusal güvenliğine bir tehdit olduğu ve eylül ayına kadar bir ABD’li firma tarafından satın alınmazsa uygulamayı ABD’de yasaklayacağı açıklaması sonrasında geldi.