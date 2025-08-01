TÜBİTAK hibesiyle gelen başarı: Beş üniversiteli gençten 'Vahşi Batı' temalı PC oyunu

Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) dönem ödevleri için bir araya gelerek takım kuran beş genç TÜBİTAK'tan hibe desteği alarak kendi şirketlerini kurup oyun stüdyolarını açtılar. Gençlerin bir buçuk yıldır üzerinde çalıştıkları vahşi batı temalı çizgi roman tadındaki oyunları bu yıl piyasaya çıkacak. Üniversiteden mezun olmadan ilk oyunları piyasa çıkacak gençler gelecekte çok daha büyük prodüksiyonlu ve sanatsal yönü güçlü oyunlar geliştirmeyi hedefliyor.
Sanal dünyanın en büyük ekonomik büyüklüğüne sahip alanlarından olan oyun piyasası son 10 yılda büyük bir gelişme gösterdi. PC ve mobil oyun oynayanların sayısı dünyada 2 milyarı geçti. ABD, Çin, Japonya gibi ülkeler oyun üretiminde dünyada başı çekerek pastadan en büyük payı alırken, son yıllarda ülkemizde üretilen başarılı oyun tasarımları dikkat çekti. Üniversitelerde oyun geliştirme bölümlerinin yaygınlaşmasıyla milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşan sektörde gençler de kurdukları tasarım stüdyolarında oluşturdukları oyunları piyasaya sunuyor.
Genç yetenekler bilgisayar oyunu hazırlıyor
BAU İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencileri İbrahim Öztürk, Kerem Agyol, Şevval Çeki, Ece Çınar, Beyza Abay da kendi tasarladıkları oyunu piyasa sunmaya hazırlanıyor. TÜBİTAK'tan aldıkları hibe destekle Retro Zero Games'i kuran gençler, Beyoğlu'nda açtıkları stüdyolarında bu yıl piyasaya çıkacak PC oyunlarını tamamlamak için gece gündüz demeden çalışıyor.
"Sınav ekibi, oyun için kenetlendi"
Ekibin kurucularından ve oyunun genel yönetmenliğini yapan İbrahim Öztürk, nasıl bir araya geldiklerini ve hedeflerini anlattı:
"Üniversitede 3'üncü dönem final sınavlarımızdan biri ‘Game Jam' yarışması şeklinde olacaktı. Bir ekip kurarak 48 saat içerisinde bir oyun geliştirmemiz gerekiyordu. Beş kişi bir ekip oluşturduk. Kısa sürede güzel bir çalışma yaptık. Orada tasarladığımız oyunu, gelişmiş bir bilgisayar oyununa dönüştürme fikri oluştu. Nasıl yapacağınızı araştırdık. Bir stüdyo kurmamız gerekiyordu. Projemizi oluşturarak hibe desteği için TÜBİTAK'a başvurduk. Oradan aldığımız destek ve kendi imkanlarımızla stüdyomuzu kurduk."
"Vahşi Batı'da geçen çizgi roman tarzında PC oyunu"
"Bullet-Ballet adını verdiğimiz oyunumuz Vahşi Batı'da geçen bir aksiyon FPS oyunudur. Oyunumuz kayıp bir baba ve onu arayan oğlunun hikayesi üzerine kurulu. Çizgi roman esintili oyunumuzun çatısını ve önemli bir kısmını tamamladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır yaptığımız çalışmaların ardından bu yıl oyun tutkunlarının beğenisine sunacağız" diyen Öztürk, "Geliştirdiğimiz oyunu PC için tasarladık. Son iki yılda bilgisayar oyunlarında önemli gelişmeler oldu. İnsanlar mobilden bilgisayar oyunlarına geçmeye başladı. Bizim PC oyunu tasarlamamızın sebeplerinden biri bu ama asıl sebebimiz bu çalışmaların sanatsal yönünün çok daha güçlü olması. Bilgisayar oyunu hazırlarken daha fazla sanatsal tatmin yaşıyoruz, bundan da büyük keyif alıyoruz. Hikayesi, kurgusu, çizilen karakterler, mekan tasarımları, ses, müzik, efektler hepsinin üretimi keyifli bir süreç" diye konuştu.
"Yorucu geçen günlerin ardından ekip genişledi"
İbrahim Öztürk, "Dünyada herkesin ulaşabileceği bir oyun için çalışıyoruz, grafiklerin, akışkanlığın, hikayenin her şeyin çok iyi olmasını istiyoruz. Okul ve dersler devam ederken bir yandan da oyun için çalışmak gerçekten çok zor oldu. Özellikle uykusuz geceler ve yoğun geçen günlerin ardından ekibimize yeni arkadaşlarımız da katıldı. Ramazan Koca, Kunter Çalışkan, Arya Gürses, Fatih Kavaklı ve Barbaros Korsan Sünbül'ün de gelmesiyle daha yükümüzü biraz paylaştırdık" diyerek sözlerini noktaladı.
Öğrencileriyle gurur duyuyor
Üniversiteli girişimcilerinin hocası BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Ülkemizde dijital oyun tasarımı lisans bölümleri sayesinde gençlerin sadece oyuncu olmaktan çıkarak, sektör içerisinde oyun üreticisi haline gelmelerinin önü açıldı. Hayat boyu tutkuyla yapabilecekleri bir mesleğe yönelme imkanı oldu. Gerek kendi girişimleri gerek yetenekleri ile yepyeni dünyalar kurgulayabiliyor, yeni etkileşim biçimleri geliştirebiliyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi olarak öncülüğünü yaptığımız bu alanda, öğrencilerimizin başarılarını görmek ve onların daha okurken üretimlerini profesyonel girişimlere dönüştürmelerine şahit olmak ayrıca büyük gurur veriyor" dedi.