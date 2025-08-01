TÜBİTAK hibesiyle gelen başarı: Beş üniversiteli gençten 'Vahşi Batı' temalı PC oyunu

"Vahşi Batı'da geçen çizgi roman tarzında PC oyunu"



"Bullet-Ballet adını verdiğimiz oyunumuz Vahşi Batı'da geçen bir aksiyon FPS oyunudur. Oyunumuz kayıp bir baba ve onu arayan oğlunun hikayesi üzerine kurulu. Çizgi roman esintili oyunumuzun çatısını ve önemli bir kısmını tamamladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır yaptığımız çalışmaların ardından bu yıl oyun tutkunlarının beğenisine sunacağız" diyen Öztürk, "Geliştirdiğimiz oyunu PC için tasarladık. Son iki yılda bilgisayar oyunlarında önemli gelişmeler oldu. İnsanlar mobilden bilgisayar oyunlarına geçmeye başladı. Bizim PC oyunu tasarlamamızın sebeplerinden biri bu ama asıl sebebimiz bu çalışmaların sanatsal yönünün çok daha güçlü olması. Bilgisayar oyunu hazırlarken daha fazla sanatsal tatmin yaşıyoruz, bundan da büyük keyif alıyoruz. Hikayesi, kurgusu, çizilen karakterler, mekan tasarımları, ses, müzik, efektler hepsinin üretimi keyifli bir süreç" diye konuştu.

"Yorucu geçen günlerin ardından ekip genişledi"



İbrahim Öztürk, "Dünyada herkesin ulaşabileceği bir oyun için çalışıyoruz, grafiklerin, akışkanlığın, hikayenin her şeyin çok iyi olmasını istiyoruz. Okul ve dersler devam ederken bir yandan da oyun için çalışmak gerçekten çok zor oldu. Özellikle uykusuz geceler ve yoğun geçen günlerin ardından ekibimize yeni arkadaşlarımız da katıldı. Ramazan Koca, Kunter Çalışkan, Arya Gürses, Fatih Kavaklı ve Barbaros Korsan Sünbül'ün de gelmesiyle daha yükümüzü biraz paylaştırdık" diyerek sözlerini noktaladı.



Öğrencileriyle gurur duyuyor



Üniversiteli girişimcilerinin hocası BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Ülkemizde dijital oyun tasarımı lisans bölümleri sayesinde gençlerin sadece oyuncu olmaktan çıkarak, sektör içerisinde oyun üreticisi haline gelmelerinin önü açıldı. Hayat boyu tutkuyla yapabilecekleri bir mesleğe yönelme imkanı oldu. Gerek kendi girişimleri gerek yetenekleri ile yepyeni dünyalar kurgulayabiliyor, yeni etkileşim biçimleri geliştirebiliyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi olarak öncülüğünü yaptığımız bu alanda, öğrencilerimizin başarılarını görmek ve onların daha okurken üretimlerini profesyonel girişimlere dönüştürmelerine şahit olmak ayrıca büyük gurur veriyor" dedi.

