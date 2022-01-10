Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, “FarmVille” oyunun yaratıcısı ve Peak Games’in sahibi Zynga’yı satın aldı.

Take-Two’dan yapılan açıklamada, şirketin Zynga’yı hisse başına 9,86 dolar fiyatla 12,7 milyar dolara satın aldığı bildirildi.