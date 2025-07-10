TÜSİAD Dijital Stratejiler ve Yeni Teknolojiler Çalışma Grubu bünyesinde, Bain & Company iş birliğinde hazırlanan “Üretken Yapay Zekaya Hazır Olmak: Yetenek, Liderlik ve Kültürel Dönüşüme Dair Perspektifler” başlıklı rapor, düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Rapor; üretken yapay zekanın iş gücü dinamikleri, organizasyonel yapılar, liderlik anlayışı ve kurum kültürü üzerindeki etkilerini kapsamlı bir anket çalışmasından elde edilen bulgular ışığında ele alıyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan

Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci ve Bain & Company Şirket Ortağı Armando Guastella tarafından yapıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konuşmasında yapay zekanın üretken gücünden güvenli, etik ve kapsayıcı bir şekilde faydalanabilmenin sadece teknolojik altyapılarla değil, insana ve sürekli öğrenmeye yapılan yatırımlarla mümkün olacağını hatırlattı.

Turan, bu noktada, liderliğin rolünün artık hiç olmadığı kadar kritik olduğunu söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci ise şu ifadeleri kullandı:

"Raporda yapay zeka ile başarılı bir dönüşümü mümkün kılmak için hangi liderlik adımlarının ve kültürel değişimlerin gerekli olduğunu sahadan kapsamlı bir anketle destekleyerek ele aldık. Yaratıcılık, analiz ve karar alma süreçlerini dönüştüren bu ileri teknoloji, sektör fark etmeksizin köklü bir paradigma değişimini beraberinde getiriyor.”

Bain & Company Ortağı Armando Guastella ise Üretken Yapay Zeka'nın (GenAI) işletmelerin değer yaratma ve yetenek yönetme biçimlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Guastella'ya göre küresel lider şirketlerin yaklaşık yüzde 95'i üretken yapay zekadan şimdiden kazanç sağladıklarını bildirirken, toplamda ~0,5 milyar dolar yatırım ve şirketlerin sadece yüzde 27'sinin yetenek geliştirmeye yatırım yapmasıyla Türkiye henüz sürecin erken aşamalarında bulunuyor.

Dijital olarak etkileşimde bulunan bir nüfus ve canlı bir girişimcilik ekosistemine sahip olan Türkiye'nin bu alanda liderlik etmeye son derece uygun bir konumda olduğunu da sözlerine ekledi.

Raporun bulguları paylaşıldı

Açılış konuşmalarının ardından TÜSİAD Dijital Stratejiler ve Yeni Teknolojiler Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın, “Dijital Dönüşüm ve Üretken Yapay Zeka Ekseninde Değerlendirmeler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Raporun bulguları ise Bain & Company Ortağı Armando Guastella ve Bain & Company Kıdemli Yöneticisi Ersin Seçkin tarafından sunuldu.

135'in üzerinde üst düzey yöneticiyle gerçekleştirilen anketler ve derinlemesine görüşmelerle desteklenen, küresel eğilimleri de değerlendiren raporda öne çıkan bulgular şu şekilde:

Üretken yapay zeka dönüşümünün başarıya ulaşması için yalnızca teknoloji yatırımlarının değil; kurum içi liderlik, organizasyon yapısı, yetenek yönetimi ve çalışma biçimlerinin de eş zamanlı olarak dönüştürülmesi gerekiyor.

Dağınık ve birbirinden kopuk pilot projeler yerine, net bir vizyon çerçevesinde önceliklendirilmiş ve ölçeklenebilir adımlar atılması önemli görünüyor.

Buna göre şirketlerin üretken yapay zeka yolculuğunda dört temel eksene odaklanması gerekiyor:

Değer odaklı önceliklendirme ve yol haritası

Üretken yapay zeka yatırımlarının etkili olması için kurumlar, değer yaratma potansiyeli en yüksek kullanım alanlarını net şekilde tanımlamalı. Bu alanlar, yalnızca teknik uygunluk değil, aynı zamanda iş sonuçlarına katkı üzerinden değerlendirilmeli.

İş yapış biçimlerinin yeniden tasarımı

Üretken yapay zekanın gerçek potansiyeli, yalnızca mevcut süreçlere entegre edilmesiyle değil, iş yapış biçimlerinin bu teknolojiye göre yeniden tasarlanmasıyla ortaya çıkıyor. Şirketler, üretken yapay zeka destekli yeni çalışma modellerini tanımlamalı; karar alma, üretkenlik ve hizmet sunumu gibi alanlarda veri odaklılık ve hız kazandıran iş akışlarını benimsemeli.

Roller ve sorumlulukların yeniden tanımlanması ve yetkinliklerin kurumsal kapasite ile uyumlandırılması

Üretken yapay zeka dönüşümünün başarısı, yalnızca teknik ekiplerin değil, organizasyonun tamamının bu dönüşüme hazır hale getirilmesiyle mümkün. Kurumlar, çalışan rollerini yeniden tanımlayarak, yetkinlik haritalarını geleceğe uygun hale getirmeli ve fonksiyon bazlı eğitim programları hayata geçirmeli.

Geleceğe hazır organizasyon yapısının bugünden inşası

Üretken yapay zekanın ileriye dönük kurumsal etkisini sürdürülebilir kılmak için, şirketlerin yönetişim modellerini, organizasyon yapılarını ve yetenek stratejilerini bugünden geleceğe yönelik şekilde yapılandırması gerekiyor.

Bu noktada “gelecekten geriye planlama” yaklaşımı öne çıkıyor:

Şirketler, 2–3 yıl içerisinde yaratmak istedikleri etki alanlarını netleştirmeli ve bu vizyona hizmet edecek adımları bugünden devreye almalı. Ölçeklenebilirlik, esneklik ve etik uyum, bu tasarımın temel unsurları arasında yer almalı.