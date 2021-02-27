Bilim insanı Uğur Şahin, Almanya’da vakaların aşılanmalara bağlı olarak mayıs sonunda hissedilir biçimde azalacağını düşünüyor. Şahin koronavirüs aşısının iki yılda bir tekrarlanmasının gerekebileceğini de belirtiyor.

BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, aşılamaların planlandığı gibi yapılması durumunda mayıs ayı sonu ya da haziran başında Almanya’da vaka sayılarının hissedilir derecede azalacağı görüşünü paylaştı.

Şahin, İngiltere varyantı ile ilgili olarak, “Şu an B.1.1.7’nin Almanya’da yayılmaya başlaması gibi bir sorunumuz var. Mart ayının ortasından itibaren, aşı olan ilk grupta yer alan yaşlı kişiler arasında ölüm vakası sayısı düşecektir” dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINIR?

Uğur Şahin ayrıca, yeterince insanın aşı olması durumunda koronavirüs salgınının Almanya’da yaz sonuna doğru çok daha iyi kontrol altına alınabileceğini ancak bunun bir daha yeni enfeksiyonlar görülmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi. Şahin, “Ancak yeniden normal hayatımıza dönebiliriz” ifadesini kullandı.

Aşı olan kişilerin önümüzdeki yıl yeniden aşı olup olmaması gerektiği yönündeki soruya ise, “Ben olunması gerekeceğini düşünüyorum. Sadece halk içinde aşının sağladığı kitlesel korumayı canlı tutabilmek için bile buna ihtiyaç olacaktır” yanıtını verdi.

NORMAL HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLABİLİR

Şahin, gelecekte insanların yeni varyantlara karşı her iki yılda bir aşılanmasının gerekebileceğini de belirterek, “Aynı gripte olduğu gibi. Bu durum normal hayatımızın bir parçası olabilir” dedi.

GELECEK İÇİN DERSLER

Uğur Şahin, Bild’e yaptığı açıklamada ise “Mevcut salgından çok şey öğrenebiliriz. Şimdi iyi hazırlanırsak daha hızlı tepki verebilir, aşıları daha hızlı geliştirebilir ve yeterli dozları daha hızlı üretebiliriz” diyor. Üçüncü bir güçlendirici aşılamadan da bahseden Şahin, “Kritik varyantlar ortaya çıkarsa basit bir strateji mevcut aşının üçüncü bir dozunu uygulamak olabilir. Böyle bir güçlendirici aşılama, varyantların bile artık geçemeyeceği kadar güçlü bir bağışıklık koruması sağlayabilir” görüşünü paylaşıyor.