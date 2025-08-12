Apple, iPhone ile dünyada önemli bir çağ başlattı. Devam eden yıllarda akıllı telefon piyasası katlanarak büyüdü. Şimdi ise akıllı telefondan sonraki dönemin nasıl olacağı konuşuluyor.

Andreessen, yeni dönemin teknoloji liderlerinin, akıllı telefonun yerini alacak ürünü geliştiren şirketler olacağını söyledi. Bu yeniliğin, henüz dünya genelinde görülmemiş bir inovasyon seviyesinde olması gerektiğini ve ortaya çıkmasının birkaç yıldan 20 yıla kadar sürebileceğini ifade etti.

Şirketler bu alanda çalışmalarına şimdiden başladı.

OpenAI'ın kurucu ortağı Sam Altman'ın, akıllı telefon ya da giyilebilir teknoloji olmayan, yapay zeka destekli bir cihaz üzerinde çalıştığı biliniyor.

Altman, iPhone’un tasarım sürecinde önemli rol oynamış eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile çalışıyor. Ancak cihazın tasarım ve teknik detayları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Bunun dışında, Rabbit ve Humane gibi yapay zeka girişimleri, ekran kullanmayan, akıllı telefonlara destek veren veya projeksiyon teknolojisiyle çalışan ürünler üzerinde çalışmalar yapıyor.

AKILLI GÖZLÜKLER Mİ?

Meta tarafından geliştirilen, kameralar, sesli asistan ve hoparlörlerle donatılmış akıllı gözlükler de tüketicilerden ilgi görmeye başladı. Ancak Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bu cihazların kısa vadede akıllı telefonların yerini almasını beklemediğini belirtti.

Zuckerberg, kullanıcıların telefonlarını atmayacağını, ancak zamanla gözlüklerle daha fazla işlem yaparak telefonlarını daha az kullanacaklarını söyledi.

Gözle ve sesle kontrol edilebilen bir teknoloji

Andreessen, gelecekteki teknolojinin göz temelli, sesle kontrol edilen ya da çevresel bilişim özelliklerine sahip olabileceğini ifade etti. Ancak detaylar ve kesinlik kazanmış bilgiler henüz sınırlı.

Apple’ın da yeni dönemin teknolojik liderlerinden biri olabileceği öngörülüyor. Andreessen, Apple’ın akıllı telefon teknolojisini uzun yıllar daha sürdürmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.