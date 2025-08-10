Uyku apnesi, kişinin uykuda nefes almasının durması veya azalmasıyla kendini gösteriyor.

Sabahları yorgun uyanma, dikkatsizlik gibi sorunlara neden olabilen rahatsızlık, tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabiliyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Cumhur Tekin ve ekibi, genellikle hastanelerdeki uyku laboratuvarlarında yapılan uyku testleriyle teşhis edilen rahatsızlığı hastaları bir gece boyunca gözlem altında tutmaya gerek duymadan evinde teşhis için proje yürüttü.

Bu kapsamda geliştirilen yapay zeka destekli cihaz, uyku sırasında diyafram hareketlerini sensörlerle takip ediyor. Toplanan veriler, yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek doktorlara dijital ortamda detaylı bir rapor halinde sunuluyor.

Taşınabilir ve ergonomik yapısıyla öne çeken cihaz, uyku apnesi tiplerini de tespit edebiliyor ayrıca teletıp uygulamalarıyla entegre çalışarak, hastaların uzmanlarla uzaktan görüşme yapmasını da mümkün hale getiriyor.