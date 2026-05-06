Yapay zekâ çılgınlığı Samsung hisselerini de uçurdu: 1 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiği aşıldı

Samsung Electronics, yapay zekâ teknolojilerine yönelik küresel ilginin etkisiyle tarihi bir yükseliş yaşayarak piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı.

Çarşamba günü hisseleri yüzde 15’ten fazla değer kazanan şirket, TSMC’nin ardından bu eşiği aşan ikinci Asya firması oldu. FactSet verilerine göre daha önce 26 Şubat’ta da bu sınırı test eden Samsung, bu kez rekor seviyelere ulaşarak tek bir günde kaydedilen en büyük kazançlarından birini elde etti.

CNBC'de yer alan habere göre; bu yükselişin arkasında, şirketin geçen hafta açıkladığı ve beklentileri büyük oranda aşan ilk çeyrek kazançları yatıyor. Samsung’un faaliyet kârı sekiz kattan fazla artarak 57,2 trilyon wona ulaşırken, toplam geliri de 133,9 trilyon won ile rekor kırdı. Açıklanan bu ilk çeyrek kârı, analistlerin 2025 yılı geneli için öngördüğü rakamları bile şimdiden geride bırakmış durumda. Ayrıca Bloomberg tarafından paylaşılan, Apple’ın tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Samsung ve Intel ile çip üretimi konusunda ön görüşmeler yaptığına dair raporlar da yatırımcı güvenini pekiştirdi.

6. nesil HBM4 çiplerinin seri üretimine başladı

Teknolojik tarafta ise Samsung, yapay zekâ iş yükleri için kritik öneme sahip olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) pazarında atağa kalktı. Şirket, Şubat ayında altıncı nesil HBM4 çiplerinin seri üretimine başlayan dünyadaki ilk firma olduğunu duyurdu. Bu yongaların, Nvidia’nın yakında çıkacak olan Vera Rubin yapay zekâ mimarisinde temel bir bileşen olması bekleniyor. Sektör analistleri, yapay zekaya olan yoğun talep nedeniyle DRAM ve NAND bellek yongalarında ciddi bir arz sıkıntısı yaşandığını, yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesinin ise yıllar alabildiğini belirtiyor. Bu durum, Samsung’un yüksek kâr marjlarını ve büyüme ivmesini önümüzdeki dönemde de koruyacağına dair beklentileri güçlendiriyor.