Kurban Bayramı mesai ücreti 2026: Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır, bayramda çalışmak zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını açıklamıştı. Bu kararın ardından özel sektörde uygulanacak tatil süresi de merak konusu olurken, bayramda çalışacak vatandaşlar mesai ücretlerinin nasıl hesaplanacağını araştırıyor. Peki, özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacak? Bayramda çalışanların mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
1 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları için bayram tatili süresi ise 9 güne çıkarıldı.
2 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Böylece kamu personeli, 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise arife nedeniyle yarım gün idari izinli sayılacak. Böylece toplam 9 günlük uzun bir tatil yapılacak.
Kamu çalışanları için 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı tatili, 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.
3 Özel sektör çalışanları için de bayram tatili 9 gün mü?
İdari izin kararı yalnızca kamu çalışanlarını kapsıyor. Özel sektör çalışanları için bayram tatili ise 26 Mayıs Salı günü arife nedeniyle öğle saatlerinde başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Böylece özel sektör çalışanları toplam 5,5 gün tatil yapacak.
Öte yandan özel sektörde tatil süresi, şirketlerin kendi uygulama ve çalışma politikalarına göre farklılık gösterebiliyor.
4 Özel sektör çalışanlarının bayram tatili süresi uzayabilir mi?
Bazı özel şirketler, çalışanlarına idari izin vererek bayram tatilini uzatma kararı alabiliyor. Bu uygulama ise çalışanların maaşında ya da yıllık izin haklarında herhangi bir kayba neden olmuyor.
Bazı şirketler ise çalışanlarına yıllık izin kullandırarak tatil süresini uzatabiliyor.
5 Bayramda çalışmak zorunlu mu?
Birçok çalışan, bayram tatilinin çalışma zorunluluğu olup olmadığını araştırıyor. Bu konu, işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı.
Eğer, iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılabileceğine dair bir hüküm varsa bayramda çalışmak zorunlu olabiliyor.
Ancak, böyle bir hüküm yoksa işçiden çalışması talep edilemiyor. Bayramda, işçinin çalışması isteniyorsa da yazılı onayının alınması gerekiyor.
6 Bayram mesaisinde ücret nasıl hesaplanıyor?
Resmi tatil ve bayram günlerinde çalışan personele, normal günlük ücretinin ek olarak bir günlük ücret daha ödenmesi gerekiyor.
Örneğin, asgari ücretle çalışan bir kişinin günlük kazancı 1.101 lira seviyesinde bulunuyor. Bayramda bir gün çalışan işçiye mevcut günlük ücretine ek olarak 1.101 lira daha ödeme yapılacak ve böylece günlük kazancı 2.202 liraya yükselecek.
7 Arife günü mesai ücreti hesaplama
Arife günü öğleden sonrası resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Arife günü öğleden sonra çalışacak personele ek olarak yarım günlük ücret ödemesi yapılması gerekiyor.
8 Bayram boyunca çalışan asgari ücretlinin mesai ücreti ne kadar olacak?
Asgari ücretle çalışan bir kişinin Kurban Bayramı süresince tam zamanlı çalışması durumunda yaklaşık 5 bin 505 lira ilave mesai ücreti elde edebileceği belirtiliyor.
9 Bayramda fazla mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?
Bayram süresince çalışan kişinin haftalık çalışma süresinin 45 saatin üzerine çıkması halinde fazla mesai ücreti de devreye giriyor. Fazla çalışma karşılığında ise ücretler yüzde 50 zamlı olarak hesaplanıyor.