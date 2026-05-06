Kurban Bayramı mesai ücreti 2026: Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır, bayramda çalışmak zorunlu mu?

Birçok çalışan, bayram tatilinin çalışma zorunluluğu olup olmadığını araştırıyor. Bu konu, işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı.

Eğer, iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılabileceğine dair bir hüküm varsa bayramda çalışmak zorunlu olabiliyor.

Ancak, böyle bir hüküm yoksa işçiden çalışması talep edilemiyor. Bayramda, işçinin çalışması isteniyorsa da yazılı onayının alınması gerekiyor.