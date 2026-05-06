TİM Başkanlığına ikinci dönem için adaylığını açıkladı

TİM’de başkanlık görevini yürüten Mustafa Gültepe, ihracatçıların güçlü desteğiyle ikinci dönem için de aday olduğunu bildirdi.



Mustafa Gültepe, adaylık kararını TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve Sektörler Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ismin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında açıkladı.



Toplantıda birinci dönemin muhasebesini yapan ve ikinci dönem için hedeflerini paylaşan Mustafa Gültepe, şunları söyledi:



“Kuzeyimizde dört yıldır devam eden Ukrayna Savaşı, güneyimizde İsrail’in Gazze’yi işgali, Suriye’de iç savaş ve rejim değişikliği, İran savaşı ve korumacılık eğilimleri küresel ticareti derinden etkiledi. İhracatçılar olarak bu gelişmelerin yansımalarını dolayı şekilde hissettik. Global ölçekte belirsizlikler artarken, ülkemizde 2023’ün ikinci yarısından itibaren uygulanmaya başlanan enflasyonla mücadele programı nedeniyle büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldık. Enflasyonla kur arasındaki farkın açılmasıyla birlikte dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olduk. Hazır giyim, tekstil, deri, mobilya başta olmak üzere birçok sektörde rekabetçiliğimiz zayıfladı. Özetle küresel fırtınaların ortasında dört yıl boyunca zorlu bir yolculuk yaptık. Tüm olumsuzluklara rağmen üretime ve ihracata devam ettik. 2022’de 254,2 milyar doları mal ve 93,3 milyar doları hizmet olmak üzere toplamda 347,5 milyar dolar olan ihracatımızı, her yıl rekorlarla taçlandırdık. 2025’te yaklaşık 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Geçen yılı 273,3 milyar dolarlık mal ve 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla tamamladık. Bir başka ifade ile ihracat gemimizi hep rotasında tuttuk ve hasarsız bir şekilde limana yanaştırmayı başardık. Bu zorlu yolculukta bize inanan, güven ve desteklerini esirgemeyen yönetim kurulumuza, ihracatçı birliklerimize ve büyük ihracat ailemize şükranlarımı sunuyorum.”



Mustafa Gültepe, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı, zengin yer altı kaynakları bulunmayan ülkelerde kalkınmanın ve refah düzeyini yükseltmenin yolunun üretimden ve ihracattan geçtiğini vurguladı.