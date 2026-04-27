Taksim metro neden kapalı? Taksim neden kapatıldı?

İstanbul ulaşımında bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi) iki farklı noktada yaşanan aksaklıklar, şehirdeki yolcu trafiğini ciddi şekilde etkilemiş durumda. Hem Taksim bölgesindeki güvenlik önlemleri hem de M7 hattındaki teknik arıza, İstanbullular için zorlu bir gün yaşatıyor.
Taksim Neden Kapalı?
İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün saat 12:00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Resmi makamlardan spesifik bir olay ismi verilmemekle birlikte, bu tür ani kapatma kararları genellikle Taksim ve çevresinde yapılması planlanan izinsiz gösteri, yürüyüş veya kalabalık grupların toplanma ihtimaline karşı "güvenlik tedbiri" amacıyla alınmaktadır.
Trenler Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam ediyor. Yolcuların Şişhane veya Osmanbey duraklarını kullanmaları gerekiyor.
Nurtepe İstasyonu'ndaki Yoğunluğun Nedeni
Diğer yandan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı üzerinde, Nurtepe istasyonu çevresinde yaşanan ve sokaklara taşan yoğunluğun sebebi ise teknik bir arıza:
Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki makas bölgesinde tespit edilen yeraltı su sızıntısının raylarda kalıcı hasar oluşturması nedeniyle acil onarım süreci başlatıldı.
Güvenlik gerekçesiyle seferler şu an Yıldız-Mecidiyeköy ve Nurtepe-Mahmutbey arasında yapılabiliyor.
Hizmet verilemeyen Nurtepe ile Mecidiyeköy arasındaki ulaşım ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanıyor. Ancak iş çıkışı ve okul saati yoğunluğuyla birleşen bu durum, Nurtepe'de metrelerce kuyruk oluşmasına ve kalabalığın çevre sokaklara taşmasına neden oldu.
Yolcular İçin Önemli Notlar
Taksim İçin: Füniküler yerine Kabataş'tan otobüsleri veya Beşiktaş üzerinden ulaşımı deneyebilirsiniz.
M7 Hattı İçin: Nurtepe üzerindeki yoğunluğu aşmak için mümkünse alternatif olarak Metrobüs hattını (Mecidiyeköy aktarmalı) kullanmanız zaman kazandırabilir.
Taksim'deki kısıtlamanın akşam saatlerinde Valilikten gelecek yeni bir talimatla kaldırılması beklenirken, M7 hattındaki su sızıntısı onarımının ne kadar süreceği henüz netleşmedi.