Taksim metro neden kapalı? Taksim neden kapatıldı?

Nurtepe İstasyonu'ndaki Yoğunluğun Nedeni

Diğer yandan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı üzerinde, Nurtepe istasyonu çevresinde yaşanan ve sokaklara taşan yoğunluğun sebebi ise teknik bir arıza:

Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki makas bölgesinde tespit edilen yeraltı su sızıntısının raylarda kalıcı hasar oluşturması nedeniyle acil onarım süreci başlatıldı.

Güvenlik gerekçesiyle seferler şu an Yıldız-Mecidiyeköy ve Nurtepe-Mahmutbey arasında yapılabiliyor.

Hizmet verilemeyen Nurtepe ile Mecidiyeköy arasındaki ulaşım ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanıyor. Ancak iş çıkışı ve okul saati yoğunluğuyla birleşen bu durum, Nurtepe'de metrelerce kuyruk oluşmasına ve kalabalığın çevre sokaklara taşmasına neden oldu.