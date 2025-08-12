Yapay zeka şirketinden şaşırtan hamle: Hükümet organlarına aylık 1 dolar

CNBC'nin haberine göre şirket, bu iş birliği kapsamında ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ile anlaşma yaparak teknolojisini ilgili kurumlara ulaştıracak.

Ayrıca, yapay zeka sistemlerinin devreye alınabilmesi için teknik destek de sağlayacak.

Anthropic CEO’su Dario Amodei,"ABD'nin yapay zeka liderliği, devlet kurumlarımızın en yetenekli ve güvenli yapay zeka araçlarına erişmesini gerektirir” dedi.

ABD federal kurumlarına yapay zeka hizmeti sunma konusunda şirketler arasındaki rekabet artıyor. Bu ayın başında Anthropic’in rakibi OpenAI, ChatGPT Enterprise ürününü federal kurumlara bir yıl boyunca 1 dolara sağlayacağını açıklamıştı.

OpenAI ayrıca, gelecek yılın başında Washington, D.C.’de ofis açmayı ve haziran ayında duyurduğu “OpenAI for Government” hizmetini geliştirmeyi planlıyor.

Haziran ayında Anthropic, yalnızca ABD ulusal güvenlik müşterileri için geliştirilen Claude Gov modellerini piyasaya sürmüştü.