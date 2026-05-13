Yapay zekalı gözlüklerde "Gizli Kayıt" krizi: Akıllı gözlükler "Özel Hayatın İhlali" mi?

Sahilden ayrılan, bir mağazaya giren ya da sadece dışarıda duran kadınlar, artık genellikle Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerini takan erkekler tarafından yaklaşımlara maruz kalıyor. Bu kişiler, kadınların rızası veya bilgisi olmadan, sıradan sorulara veya tanışma cümlelerine verdikleri tepkileri kaydetmek için bu "yapay zeka" gözlüklerini kullanıyor.

Kadınlar, kendilerinin gizlice çekilmiş videolarından ancak bu görüntüler internette yayılıp genellikle hakarete varan yorumlar aldığında haberdar oluyorlar. Kamusal alanda fotoğraf çekmek genel olarak yasal kabul edildiği için hukuki yollara başvurmaları da oldukça güç. Bir kadın BBC'ye yaptığı açıklamada, gizli kaydı paylaşan kişiden videoyu kaldırmasını istediğinde, kendisine bunun "ücretli bir hizmet" olduğunun söylendiğini belirtti.

Popülerlik ve Teknoloji



Meta'nın gözlükleri şu anda piyasadaki en popüler ürün; şirketin bu alanda hamle yapan ilk büyük teknoloji oyuncusu olması nedeniyle, tüm yapay zekalı veya akıllı gözlük satışlarının %80'inden fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor.

EssilorLuxottica ortaklığıyla üretilen ve klasik Ray-Ban görünümüne sahip olan bu gözlüklerin çerçevelerinde neredeyse görünmez bir kamera, saplarında küçük hoparlörler ve camlarında kullanıcıya bazı bilgiler gösteren bir sistem bulunuyor. İnsanlar, çerçeveye hafifçe dokunarak video kaydetmeye veya fotoğraf çekmeye başlayabiliyorlar.

Gizli Kayıt ve Veri Tartışmaları



Meta’nın gözlüklerindeki kameranın doğası o kadar göze çarpmaz ki, kullanıcılar bile bazen neyi, ne zaman kaydettikleri ve bu kayıtların nereye gittiği konusunda şaşkınlık yaşayabiliyor.

Kenya'da Meta'nın gözlüklerinden gelen videoları izleyerek yapay zekayı eğitmekle görevlendirilen işçilerin; cinsel içerikli görüntüler ve banyo kullanımı gibi müstehcen içerikleri izlemek zorunda kaldıklarını söylemelerinin ardından gözlük sahipleri iki dava açtı. Bir davada kullanıcılar bu tür videoların çekildiğinden haberdar olmadıklarını, diğerinde ise videolarının inceleme için şirketle paylaşıldığını bilmediklerini belirttiler. Meta ise kullanıcı sözleşmesinde bazı durumlarda insan incelemesi olasılığının belirtildiğini savundu.

Satışlar Artmaya Devam Ediyor



Eleştirilere rağmen satışlar yükselişte. Şirkete göre bugüne kadar yedi milyondan fazla satış yapıldı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu yılın başlarında "Bunlar tarihteki en hızlı büyüyen tüketici elektroniği ürünlerinden bazıları" diyerek övündü.

Apple'ın da önümüzdeki yıl kendi akıllı gözlük versiyonunu çıkarması beklenirken, Google ve Snap gibi şirketler de bu pazarda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Toplumsal Endişeler



Uzmanlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde 100 milyon kadar insanın bu gözlüklerden satın alabileceğini öngörüyor. Milyonlarca gözlük aynı zamanda birer kamera haline geldiğinde; mahkemeler, müzeler, sinemalar ve banyolar gibi normalde çekim yapmanın yasak olduğu yerlerde kuralları uygulamanın çok zorlaşacağı belirtiliyor.

Ayrıca Meta'nın, gözlüklerin güncellenmiş bir versiyonuna yüz tanıma teknolojisi eklemeyi planladığı bildiriliyor. Bu, kullanıcıların sadece gizlice kayıt yapmasını değil, aynı zamanda karşılarındaki kişiyi anında teşhis etmesini de sağlayabilir.

Tepkiler Gecikmedi



Gözlüklerin giderek yaygınlaşan bir kullanımı da habersiz insanlara şaka yapmak. Sosyal medyada bir içerik üreticisi olan Aniessa Navarro, epilasyon seansı sırasında teknisyenin Meta gözlük taktığını fark ettiğinde "midesinin bulandığını" söyledi.

UC Berkeley'de yapay zeka politikası üzerine ders veren eski Meta araştırmacısı David Harris, bu teknolojinin doğası gereği bir mahremiyet ihlali olduğunu ve gelecekte daha fazla toplumsal tepkiyle karşılaşacağını öngörüyor. Aralık ayında New York metrosunda bir kadını gizlice kaydeden bir adam, kadının gözlüğünü kırmasından şikayetçi olmuş ancak internet kullanıcıları kadını "kahraman" ilan ederek ona destek vermişti.