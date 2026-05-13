Gençler üretime katıldı, çilekler birlikte toplandı

Etkinliğe Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler katılarak üreticilere destek oldu. Gençler, tarlada çilek toplayarak hem üretime katkı sağladı hem de tarımsal faaliyetleri yerinde deneyimledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yerel üretimi desteklemek ve gençlere doğa bilinci kazandırmak amacıyla başlattığı projenin Salihli ayağında renkli görüntüler oluştu.
Salihli Gençlik Merkezi Müdürlüğü, "Bizimle Üretime Katıl, Geleceğe İz Bırak" mottosuyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Manisa’nın bereketli topraklarına sahip Gökeyüp Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler bu kez sıralarda değil, tarlalarda ter döktü.
Etkinlik sadece bir hasat yardımı değil, aynı zamanda gençler için bir yaşam dersi niteliği taşıdı. Tarlalara giren gönüllüler, büyük bir titizlikle çilekleri toplayarak kasalara yerleştirdi.
Gençlerin toprakla olan bağını güçlendiren bu proje, emeğin değerini anlamak ve yerel kalkınmaya küçük de olsa bir katkı sunmak adına büyük önem taşıyor.
Salihli Gençlik Merkezi’nin bu organizasyonu, bölgedeki üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanırken; gönüllü gençler, günü hem bir işe yaramış olmanın huzuruyla hem de heybelerindeki yeni dostluklarla tamamladı. Bu tür etkinliklerin, gençlerin çevreye ve üretime olan duyarlılığını artırarak devam etmesi hedefleniyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Tümen Ulu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz Gönüllü Hasat Etkinliğiyle gençlerimizi toprakla, üretimle ve çiftçinin emeğiyle buluşturduk. Amacımız tarımsal üretime olan farkındalığı artırmak ve gençlerimizin üretimin kıymetini yaşayarak öğrenmelerini sağlamak" dedi. Ulu, katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür ederek gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasını temenni etti.