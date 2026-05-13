TCDD duyurdu: Trende unutulan eşyalar açık artırma usulüyle satışa çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), trende unutulan ve mevzuat gereği muhafaza süresi dolan kayıp eşyaların 20-21-22 Mayıs 2026 tarihinde Tarihi Ankara Garı bekleme salonunda açık artırma usulüyle satışa sunulacağını duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, satışa sunulacak eşyaların 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde TCDD'nin internet sitesinden yayımlanacağı da bildirildi:
"Trenlerde unutulan ve mevzuatımız gereği muhafaza süresi dolan kayıp eşyalar; 20, 21 ve 22 Mayıs 2026 tarihlerinde Tarihî Ankara Garı bekleme salonunda, açık artırma ihale usulüyle satışa sunulacaktır.
📍Satışa sunulacak eşyalara 13, 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde internet sitemizde yayımlanacak listelerden ulaşabilirsiniz.
İlgilenen vatandaşlarımıza duyurur, iyi günler dileriz."