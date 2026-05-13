ARA
DOLAR
45,41
0,07%
DOLAR
EURO
53,22
-0,21%
EURO
ALTIN
6760,94
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • TCDD duyurdu: Trende unutulan eşyalar açık artırma usulüyle satışa çıkıyor

TCDD duyurdu: Trende unutulan eşyalar açık artırma usulüyle satışa çıkıyor

TCDD, trende unutulan eşyaların açık artırma usulüyle satışa çıkarılacağını açıkladı.

Ekonomist
Ekonomist

TCDD duyurdu: Trende unutulan eşyalar açık artırma usulüyle satışa çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), trende unutulan ve mevzuat gereği muhafaza süresi dolan kayıp eşyaların 20-21-22 Mayıs 2026 tarihinde Tarihi Ankara Garı bekleme salonunda açık artırma usulüyle satışa sunulacağını duyurdu.

Satışa sunulacak eşyaların listesi yayımlanacak

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, satışa sunulacak eşyaların 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde TCDD'nin internet sitesinden yayımlanacağı da bildirildi:

"Trenlerde unutulan ve mevzuatımız gereği muhafaza süresi dolan kayıp eşyalar; 20, 21 ve 22 Mayıs 2026 tarihlerinde Tarihî Ankara Garı bekleme salonunda, açık artırma ihale usulüyle satışa sunulacaktır.

📍Satışa sunulacak eşyalara 13, 14 ve 15 Mayıs 2026 tarihlerinde internet sitemizde yayımlanacak listelerden ulaşabilirsiniz.

İlgilenen vatandaşlarımıza duyurur, iyi günler dileriz."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL