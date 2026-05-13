Otomotiv devi General Motors (GM), teknoloji ve bilgi işlem (BT) birimlerinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya giderek yüzlerce çalışanın işine son verdi.

Yaklaşık 500 ila 600 çalışanı etkileyen bu karar, şirketin operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka (AI) entegrasyonuna hız verdiği bir döneme denk geldi.

Aniden Gelen İş Fesih Bildirimleri



İşten çıkarma süreci, etkilenen personelin Pazartesi sabahı "acil durum" kodlu kısa süreli sanal toplantılara çağrılmasıyla başladı. CNBC'ye konuşan eski çalışanlar, sürecin oldukça mekanik ilerlediğini; insan kaynakları yetkililerinin önceden hazırlanmış metinleri okuyarak toplantıları 15 dakika içinde sonlandırdığını belirtti. İşten çıkarmaların odağında özellikle Texas ve Michigan eyaletlerindeki yazılım ve veri analitiği ekipleri yer alıyor.

Yapay Zeka Hem Sebep Hem Çözüm



Şirket kaynakları, bu kararın tek nedeninin yapay zeka olmadığını savunsa da, elenen rollerin birçoğunun otomasyon ve AI araçlarıyla ikame edilebilir olduğu görülüyor. GM yönetimi, BT organizasyonunu "geleceğin ihtiyaçlarına göre" yeniden şekillendirdiklerini ifade etti. Şirket bir yandan genel kadrolarda küçülmeye giderken, diğer yandan yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve yazılım mimarisi gibi kritik alanlarda yüksek nitelikli uzman alımlarına devam ediyor.

Kıdem Tazminatı Paketleri Açıklandı



İşten çıkarılan çalışanlara sunulan tazminat paketlerinin detayları da netleşti. Hazırlanan plan kapsamında, şirketteki kıdem süresine göre 2 aydan 6 aya kadar değişen nakit ödemeler yapılacak. Ayrıca çalışanlara, sağlık sigortası giderlerini karşılamaları için 6 bin dolara kadar ek destek ve kariyer danışmanlığı hizmeti sağlanacak. Bu haklardan yararlanabilmek için çalışanların, şirkete karşı yasal haklarından feragat ettiklerine dair bir sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Sektörde "Verimlilik" Dönemi



GM'in bu hamlesi, teknoloji dünyasında son bir yıldır görülen "verimlilik odaklı küçülme" trendinin otomotiv sektörüne yansıması olarak değerlendiriliyor. Analistler, büyük şirketlerin yapay zekayı sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini optimize etme stratejisinin bir parçası olarak kullandığına dikkat çekiyor.