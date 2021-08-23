Elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon ve mühendislik çözümleri sunan YEO, 27- 31 Ağustos tarihlerinde Global Menkul Değerler aracılığıyla halka arz edilecek. İşte YEO halka arz detayları…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), teknoloji ve mühendislik şirketi YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi’nin halka arzını onayladı. Global Menkul Değerler liderliğinde halka arz olacak şirket, 27 – 31 Ağustos tarihlerinde “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile 20 TL fiyat ve YEOTK.HE kodu ile talep toplayacak.

Sermaye artırımı ile artırılacak toplam 4 milyon adet pay ve mevcut paylardan 1 milyon adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet pay, 20 TL’den satılacak. YEO’nun yüzde 20,83’ü borsada işlem görecek. Bu oran, talebin toplam arz büyüklüğünü aşması durumunda mevcut paylardan ek satış ile yüzde 25’e kadar çıkabilecek.

Yüzde 60 büyüme hedefliyor

2019 yılında 210 milyon TL ciro elde eden şirket, pandemi etkisine rağmen 2020 yılında satış gelirlerini yüzde 22 arttırarak 254 milyon TL satış gelirine ulaştı. Şirketin 2021 sene sonu hedefi ise bir önceki seneye göre yüzde 60 büyüme.

2021 yılının ilk 6 ayında gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 kat artıran YEO, yine 2021 yılının ilk 3 ayında FAVÖK’ünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 688 artırarak 21 milyon TL’ye çıkardı. Şirketin bu yılın ilk 6 ayındaki FAVÖK’ü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 36 milyon TL’ye ulaştı.

Şirket ve ortakları 180 gün boyunca paylarını satmama ve 1 yıl boyunca da halka arz fiyatının altında paylarını satmama taahhüdünde bulunurken, halka arz gelirleri kapasite artırımı ve yeni yatırımlar, Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı, yurt dışı ofis ve iştirak şirketlerin kurulması için kullanılacak.