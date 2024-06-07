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Youtube'un zirvesinde artık o var: Yılda ne kadar kazanıyor?

MrBeast, Youtube'da en çok abone sahibi olma yarışında geçtiğimiz hafta T-Series'i geride bıraktı ve farkı açıyor.

07 Haziran 2024 | 08:06
Son Güncellenme: 07 Haziran 2024 | 08:09
Youtube'un zirvesinde artık o var: Yılda ne kadar kazanıyor?

Hintli müzik şirketi T-Series yaklaşık 5 yıldır Youtube'da en çok aboneye sahip olan kanaldı. Ancak bu tablo geçtiğimiz pazar günü değişti. Artık zirvede MrBeast var. İşte hakkında bilinenler...

1 26 YAŞINDA

26 YAŞINDA Gerçek adı Jimmy Donaldson olan 26 yaşındaki MrBeast uzun süren mücadelenin ardından T-Series'i geçerek zirveye çıktı. Şu an itibarıyla Mr Beast'in 274 milyon, T Series'in ise 267 milyon abonesi bulunuyor. T-Series 2019 yılında İsveçli Youtuber PewDiePie'yı (Felix Kjellberg) geçerek tahtı ele geçirmişti.

2 ELON MUSK DA TEBRİK ETTİ

ELON MUSK DA TEBRİK ETTİ MrBeast 2012 yılından beri Youtube'ta takipçilerinin büyük para ödülleri için yarıştığı gösterişle videolarıyla biliniyor. T-Series'i geçmesinin ardından kendisini tebrik edenler arasında Elon Musk da yer aldı. Musk, aslında onun X için de özel içerikler üretmesini çok istiyor. Ünlü Youtuber, Ocak ayında X'te yayınlanan ilk videosundan 250.000 dolar kazandığını duyurmuştu.

3 13 YAŞINDA BAŞLADI

13 YAŞINDA BAŞLADI Donaldson, 13 yaşındayken YouTube videoları çekmeye başladı. Forbes 2022'de net servet değerinin 500 milyon dolar olduğunu tahmin etmişti. MrBeast son dönemde Amazon'la 100 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen bir TV anlaşmasına imza atmasıyla gündeme gelmişti.

4 'ÇOK PARASI OLAN BİR ÇOCUK NE YAPAR'

'ÇOK PARASI OLAN BİR ÇOCUK NE YAPAR' Time, bir haberinde "MrBeast videoları hayal gücü kuvvetli 9 yaşındaki bir çocuğun, milyonlarca doları varsa deneyeceği şeyler olarak tanımlanabilir. Donaldson pahalı arabaları eziyor, yabancılara hayatlarını değiştirecek miktarlarda para veriyor, aptalca bir şeyi kimin daha uzun süre yapabileceğini görmek için yarışmalar düzenliyor" diyor.
Yakın arkadaşlarıyla tatile çıktığı ve günde 1 ila 250.000 dolar harcadığı bir video 24 saat içinde 52 milyon görüntüleme aldı. Squid Game'in bir versiyonu olan videosu yarım milyar kez izlendi.

6 GIDA İŞİNE DE GİRDİ

GIDA İŞİNE DE GİRDİ Insider'ın haberine göre Feastables çikolataları ve burger markası MrBeast Burger ile gıda işine girdi. Youtube kanallarının yanı sıra Tiktok ve Instagram'da da milyonlarca takipçisi var.

7 YILDA NE KADAR KAZANIYOR?

YILDA NE KADAR KAZANIYOR? Time'da yer alan bir habere göre yılda yaklaşık 600 milyon ila 700 milyon dolar kazanıyor ancak şu an zengin olmadığını iddia ediyor ve "Belki bir gün ama şu anda ne kazanırsak yeniden yatırım yapıyoruz" diyor. Her video için büyük harcamalar yapan, bazen 15 dakikalık bir klip için 12.000 saate varan çekim yapan Donaldson, “Her video birkaç milyon reklam geliri, birkaç milyon marka anlaşması sağlıyor. Başarılı olacağımıza inanarak, aptallık diyebileceğiniz bir noktaya kadar her şeyi yeniden yatırdım. Ve işe yaradı" diyor.
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