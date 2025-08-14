Yüksek katlı binalarda drone'lar iş başında

Sarı, şebeke suyunda mineral olduğu için cepheye değdiğinde iz bıraktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu mineralleri önce aracın içerisinde tamamen arıtıyoruz, suyu saf su haline getiriyoruz. Bir nevi eczanede kullandığımız suyun aynısına dönüştürüyoruz. Daha sonra tanklarımızda cephe için gerekli olan solüsyonu hazırlıyoruz. Her cephe farklı bir solüsyon, farklı bir dozaj istiyor. Asidik solüsyonların yanı sıra bazen cephenin tipine göre köpüklü ürünler de kullanıyoruz. Şu an için 60 metre yüksekliğe kadar çalışabiliyoruz. Geliştirme sürecimiz devam ediyor, belirli sistemler kuruyoruz. Temel hedefimiz, bu işi 150 metreye kadar yapabilmek. Rüzgar hızı, güneşteki manyetik fırtınalar drone'un çalışma koşullarını etkileyebiliyor. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."