Yüksek katlı binalarda drone'lar iş başında

Askeri çalışmalardan hava fotoğraf ve videoculuğuna, arama kurtarma, tarımsal uygulamalar ve taşımacılığa kadar birçok sektörde yer alan drone'ların kullanım amacına bir yenisi daha eklendi. Hayatın her alanında yer almaya başlayan uzaktan kumandalı, farklı boyut ve özelliklerdeki drone'lar, binaların dış cephe temizliğinde de tercih ediliyor.
1 TEMİZLİĞİ DRONE'LARA EMANET EDİYORLAR
Yüksek katlı binaların ve gökdelenlerin dış cephe temizliğini yapan bazı firmalar, drone kullanarak bu işi daha kolay ve risksiz hale getirdi. Ovalama ve fırçalamaya gerek duymadan özel solüsyonlarla yapılan temizlikte, basınçlı püskürtmeli tabancanın sabitlendiği drone'a bağlanan hortum aracılığıyla işlem yapılıyor. Operatörün kumandayla havalandırmasının ardından temizlenecek alana ulaşan drone, asitli solüsyonu kirli alana püskürtüyor. Kirinden arındırılan cepheler, sonrasında saf suyla durulanıyor.
2 DRONE'LAR MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR"
Drone kullanılarak temizlik hizmeti veren bir firmanın sahibi Onur Maksut Sarı, Beylikdüzü'nde bir binanın cephesinde yapılan temizliği görüntüleyen AA ekibine açıklamalarda bulundu. Drone'la temizlik uygulamasını Avrupa'da görünce kendisinin Türkiye'de yapmaya karar verdiğini anlatan Sarı, "Drone gittikçe daha çok alanda kullanılıyor çünkü drone'ların maliyetleri düşüyor, kodlamalar gittikçe daha iyi hale geliyor. Drone'un bu iş için uygun olduğuna karar verdik. Belirli bir AR-GE sürecinden sonra su sistemimizi ve solüsyon sistemlerini drona entegre edip dış cepheleri yıkamaya başladık." dedi.
3 İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVANTAJ SAĞLIYOR
Yüksek binalardaki dış cephe temizliğinin dağcılar ve vinçlerle de yapıldığını aktaran Sarı, drone sisteminin iş güvenliği açısından ciddi avantaj sağladığını, daha az personel kullanıldığını, temas edilmeyen cephede de herhangi bir hasar ya da fiziksel kalıntı oluşmadığını kaydetti.
4 "60 METRE YÜKSEKLİĞE KADAR ÇALIŞABİLİYORUZ"
Sarı, şebeke suyunda mineral olduğu için cepheye değdiğinde iz bıraktığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu mineralleri önce aracın içerisinde tamamen arıtıyoruz, suyu saf su haline getiriyoruz. Bir nevi eczanede kullandığımız suyun aynısına dönüştürüyoruz. Daha sonra tanklarımızda cephe için gerekli olan solüsyonu hazırlıyoruz. Her cephe farklı bir solüsyon, farklı bir dozaj istiyor. Asidik solüsyonların yanı sıra bazen cephenin tipine göre köpüklü ürünler de kullanıyoruz. Şu an için 60 metre yüksekliğe kadar çalışabiliyoruz. Geliştirme sürecimiz devam ediyor, belirli sistemler kuruyoruz. Temel hedefimiz, bu işi 150 metreye kadar yapabilmek. Rüzgar hızı, güneşteki manyetik fırtınalar drone'un çalışma koşullarını etkileyebiliyor. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."
5 "SEKTÖRE YENİ FİRMALAR GİRDİKÇE ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞECEK"
Sarı, drone'la yapılan temizliği görenlerin nasıl yapıldığını anlamaya çalıştığını belirterek, "Toplumumuzda iş makinesini izleme alışkanlığı var. Bu da insanlara oldukça ilginç geliyor. Bakıyorlar, izliyorlar, bazen nasıl yaptığımıza dair sorular soruyorlar. Tabii bu devam ettikçe sektöre yeni firmalar girdikçe artık alışkanlığa dönüşecek. İnsanların zaman içerisinde buna alışacağını tahmin ediyorum ama şu an için inanılmaz farklı bir şeymiş gibi görünüyor." şeklinde konuştu.