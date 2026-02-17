Bozdemir, İHKİB başkanlığına aday

Türkiye’de ihracatta yön arayışının arttığı bir dönemde, ihracatçı birlikleri 2026’ya seçim gündemiyle giriyor. Nisan ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı 61 birlikte yapılacak seçimler, özellikle son dört yılda ciddi daralma yaşayan sektörlerden biri olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki seçimleri kritik hale getiriyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB) yaklaşan seçimler bu nedenle ayrı bir önem taşıyor. Başkanlık için adaylığını açıklayan isimlerden biri DF Dış Ticaret şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bozdemir oldu. Hazır giyimde resmi ve gayri resmi rakamlar birlikte ele alındığında yüzde 50’ye varan bir küçülme yaşandığını söyleyen Bozdemir, emek yoğun pek çok sektörde ihracat artışı devam ederken, hazır giyimin bu trendin dışında kaldığına dikkat çekiyor.

Sektör için yeni yol haritası

Ona göre bu durum, Türkiye’nin üretim kabiliyetinden değil; strateji, pazar ve marka yönetimi eksikliğinden kaynaklanıyor. Sektör için yeni bir yol haritası belirleyen Bozdemir, atılacak adımların verdiği ivmeyle ilk dört yılın sonunda yüzde 15 büyüme, ikinci dört yılın sonunda ise yüzde 25 büyüme yakalanabileceğini söylüyor. Ayrıca yurtdışındaki Türk mağaza sayısının her yıl yüzde 10 artırılması hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için öncelikli planlardan biri SGK ve istihdam destekleri yerine, rekabet gücünü kalıcı olarak artıracak dijital dönüşüm desteklerinin önceliklendirilmesi.

Yeni döneme ilişkin en dikkat çekici projelerden biri ise hedef ülkelerde iletişim ve buluşma ofisleri kurulması. Bozdemir, Türk firmalarının müşteriye yalnızca fuar dönemlerinde değil, yılın tamamında ulaşabilmesi gerektiğini savunuyor. Bu ofislerle birlikte Türk hazır giyim markalarının hem dijital hem de fiziksel olarak müşteriye temas etmesi hedefleniyor. Dört yılda dünya genelinde 30 ofis açılması hedefleniyor.