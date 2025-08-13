'Gladyatörler şehri'nde görsel şölen yaşandı

Anadolu'nun saklı cennetlerinden biri olarak bilinen Kibyra, Roma Dönemi'ne ait yapıları ve çok katmanlı tarihi dokusuyla arkeoloji meraklılarının ilgisini çekiyor.
Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan geçmişiyle dikkat çeken kentte kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.
2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Kibyra, odeonu, Medusa mozaiği ve anıtsal çeşme gibi önemli yapılarıyla kentin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtıyor.
Burdur'un Gölhisar ilçesinin hâkim tepesinde yer alan kent, hem antik mimarisi hem de Gölhisar Ovası'na bakan manzarasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Kibyra Antik Kenti'nde 12-13 Ağustos tarihlerinde yaşanan Perseid meteor yağmuru sırasında adeta görsel bir şölen yaşandı.