100 kişilik köye 2,6 milyon kişi gidince...

Yeni uygulama kapsamında köye giriş yapmak isteyen herkesin çevrimiçi bilet alması gerekecek. 17,50 avroluk ücret, şu anda ayrı olarak ödenen iki girişi kapsayacak: Zaanse Schans Müzesi ve yel değirmenlerinin içi. Müze, köyü 1871 yılında ziyaret eden Fransız empresyonist Claude Monet’nin bir tablosuna da ev sahipliği yapıyor. Yel değirmenlerin içinde ise 17. yüzyılda Hollandalıların rüzgâr gücünü sadece tahıl öğütmekte değil, boya pigmenti üretmek ve kereste kesmek gibi endüstriyel işlerde de nasıl kullandığını görmek mümkün.