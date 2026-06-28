1361'den günümüze ulaşan stratejik deha: Kov Kalesi

Kov Kalesi’ne ilk defa geldiğini söyleyen Songül Şahin, "Daha önce hiç gelmedim, ilk defa geliyorum. Çok güzel olduğunu duymuştum. Kaleye henüz çıkmadık, tarihi çok eski tabi ki. Tarihi dokusu çok güzel, coğrafyası çok güzel" dedi.



Abdulhalim Alkan da, "Bizim için muazzam bir yer. Ben de Esenyurt Köyü’ne çok yakın bir beldedeyim. Doğayla iç içe, kafa dinlemek isteyenlerin uğrak yeri olabilecek bir nokta. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.