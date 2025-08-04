Antalya'da 3 Ağustos rekoru

Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Şehrin yine gurur verici yeni bir rekora imza attığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkati çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece hava yoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz."
Antalya’dan yine gurur verici yeni bir rekor!
Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı.
Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor.
Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin… pic.twitter.com/3uEdoNehjz
— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 4, 2025