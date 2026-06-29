Arnavutluk vize istiyor mu?

180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla ülkede vizesiz kalabilirsiniz. Arnavutluk'a kimlikle giriş yapılamadığı için mutlaka geçerli bir pasaportunuzun olması gerekir. Pasaportunuzun seyahat dönüş tarihinizden itibaren en az 3 ay, ancak garanti olması açısından en az 6 ay geçerlilik süresi bulunmalıdır.

Arnavutluk vize istemiyor olsa da sınır polisi ülkeye giriş amacınızı kontrol etmek için gidiş-dönüş biletinizi, otel rezervasyonunuzu, seyahat süresince yetecek kadar nakit paranızı veya kredi kartınızı ve seyahat sağlık sigortanızı görmek isteyebilir. Son olarak, Arnavutluk bir Avrupa ülkesidir ancak Schengen bölgesine dahil değildir, bu nedenle gitmek için Schengen vizesine ihtiyacınız yoktur. Eğer amacınız turistik değil de 90 günden uzun süreli eğitim veya çalışma ise gitmeden önce uzun süreli vizeye başvurmanız gerekir.