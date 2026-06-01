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Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den bir plaj ilk 10'da!

Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı 2026 listesi açıklandı. Türkiye'den Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı da ilk 10 destinasyon arasına girmeyi başardı.

Ekonomist
Ekonomist
Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den bir plaj ilk 10'da!

Turizm platformu European Best Destination "Avrupa'nın En İyi Plajları 2026" listesini açıkladı. Değerlendirmeye alınan destinasyonlar doğal güzellik, su kalitesi, erişilebilirlik, aile dostu yapısı, özgünlüğü, sunulan aktiviteler, çevrenin korunması, plaj hizmetleri, yakın konaklama seçeneklerinin kalitesi ve genel atmosfer gibi deneyimlere ilişkin kriterler doğrultusunda incelendi.

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 30 plaj jüriye sunuldu. Avrupa'nın En İyi Plajları 2026 listesi bu oylamanın sonucunda belirlendi. İşte Avrupa'nın en iyi 10 plajı...

1 1- Monte Clerigo - Gün Batımı Plajı (Algarve, Portekiz)

1- Monte Clerigo - Gün Batımı Plajı (Algarve, Portekiz)

2 2- Voutoumi Plajı (Antipaxos, Yunanistan)

2- Voutoumi Plajı (Antipaxos, Yunanistan)

3 3- Fteri Plajı (Kefalonia, Yunanistan)

3- Fteri Plajı (Kefalonia, Yunanistan)

4 4- Elafonisi Plajı (Girit, Yunanistan)

4- Elafonisi Plajı (Girit, Yunanistan)

5 5- Bogliasco Plajı (İtalya)

5- Bogliasco Plajı (İtalya)

6 6- Cala Mesquida (Mallorca, İspanya)

6- Cala Mesquida (Mallorca, İspanya)

7 7- Kvalvika Plajı (Moskenesoy, Norveç)

7- Kvalvika Plajı (Moskenesoy, Norveç)

8 Rovinia Plajı (Korfu Adası, Yunanistan)

Rovinia Plajı (Korfu Adası, Yunanistan)

9 9- Kaputaş Plajı (Kaş, Türkiye)

9- Kaputaş Plajı (Kaş, Türkiye)

10 10- Paleokastritsa Plajı (Korfu, Yunanistan)

10- Paleokastritsa Plajı (Korfu, Yunanistan)
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