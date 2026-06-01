Turizm platformu European Best Destination "Avrupa'nın En İyi Plajları 2026" listesini açıkladı. Değerlendirmeye alınan destinasyonlar doğal güzellik, su kalitesi, erişilebilirlik, aile dostu yapısı, özgünlüğü, sunulan aktiviteler, çevrenin korunması, plaj hizmetleri, yakın konaklama seçeneklerinin kalitesi ve genel atmosfer gibi deneyimlere ilişkin kriterler doğrultusunda incelendi.

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 30 plaj jüriye sunuldu. Avrupa'nın En İyi Plajları 2026 listesi bu oylamanın sonucunda belirlendi. İşte Avrupa'nın en iyi 10 plajı...