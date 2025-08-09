ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,37
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4442,71
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Avrupa'ya tatile gidecekseniz bu cezalara dikkat!

Bu yıl Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, kötü davranış sergileyen turistlere karşı ağır para cezaları uygulanmaya başlandı. Yeni düzenlemelerle birlikte, tatilcilerin hareketleri sınırlandırılarak, yerel halkın yaşam kalitesinin korunması hedefleniyor.

09 Ağustos 2025 | 10:22
Avrupa'ya tatile gidecekseniz bu cezalara dikkat!

BBC'nin haberine göre Avrupa genelinde farklı kurallarla turistlere yönelik cezalar genişliyor. 

Örneğin, Portekiz’in Albufeira şehrinde plaj dışında mayo giymek 1.500 euroya kadar para cezasına yol açabiliyor. İspanya’nın Balear Adaları’nda kamuya açık alanlarda alkol tüketmek 3.000 euroya kadar cezalandırılıyor.

İspanya’nın Malaga kentinde "Konaklamanı İyileştir" kampanyası kapsamında saygılı giyim, çöplerin atılması, aşırı gürültü ve dikkatsiz elektrikli scooter kullanımı gibi kurallara uyulmaması halinde 750 euroya kadar ceza veriliyor. 

Bu önlemlerin yanında, Ryanair hava yolu şirketi rahatsızlık veren yolculara 500 euro ve üzeri para cezası uygulayabiliyor.

İtalya’daki Cinque Terre bölgesinde uygun olmayan ayakkabılarla yürüyen turistlere 2.500 euroya varan cezalar kesilebiliyor. 

Fransa’da ise plajlarda ve oyun alanlarında sigara içmek 90 euro ceza gerektiriyor. 

Yunanistan’da plajlardan deniz kabuğu veya çakıl taşı toplamanın cezası 1.000 euro. Venedik kanallarında yüzmek 350 euroya mal oluyor.

İşte ülke ülke ceza listesi:

Ceza: Parmak arası terlik, çıplak ayak veya sandaletle araç kullanmanın 300 euroya kadar cezası var
Nerede: İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Portekiz

Ceza: Plaj dışındayken mayo veya bikini giymenin 1.500 euroya kadar ceza cezası var
Nerede: Barselona, Albufeira, Split, Sorrento, Cannes, Venedik

Ceza: Kamusal alanda alkol tüketmenin 3.000 euroya kadar cezası var
Nerede: Mallorca, Ibiza, Magaluf, Kanarya Adaları

Ceza: Plajdan deniz kabuğu veya çakıl almanın 1.000 euroya kadar cezası var
Nerede: Yunanistan

Ceza: Kanalda yüzmenin 350 euroya kadar ceza var
Nerede: Venedik

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL