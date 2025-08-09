Avrupa'ya tatile gidecekseniz bu cezalara dikkat!

BBC'nin haberine göre Avrupa genelinde farklı kurallarla turistlere yönelik cezalar genişliyor.

Örneğin, Portekiz’in Albufeira şehrinde plaj dışında mayo giymek 1.500 euroya kadar para cezasına yol açabiliyor. İspanya’nın Balear Adaları’nda kamuya açık alanlarda alkol tüketmek 3.000 euroya kadar cezalandırılıyor.

İspanya’nın Malaga kentinde "Konaklamanı İyileştir" kampanyası kapsamında saygılı giyim, çöplerin atılması, aşırı gürültü ve dikkatsiz elektrikli scooter kullanımı gibi kurallara uyulmaması halinde 750 euroya kadar ceza veriliyor.

Bu önlemlerin yanında, Ryanair hava yolu şirketi rahatsızlık veren yolculara 500 euro ve üzeri para cezası uygulayabiliyor.

İtalya’daki Cinque Terre bölgesinde uygun olmayan ayakkabılarla yürüyen turistlere 2.500 euroya varan cezalar kesilebiliyor.

Fransa’da ise plajlarda ve oyun alanlarında sigara içmek 90 euro ceza gerektiriyor.

Yunanistan’da plajlardan deniz kabuğu veya çakıl taşı toplamanın cezası 1.000 euro. Venedik kanallarında yüzmek 350 euroya mal oluyor.

İşte ülke ülke ceza listesi:

Ceza: Parmak arası terlik, çıplak ayak veya sandaletle araç kullanmanın 300 euroya kadar cezası var

Nerede: İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Portekiz

Ceza: Plaj dışındayken mayo veya bikini giymenin 1.500 euroya kadar ceza cezası var

Nerede: Barselona, Albufeira, Split, Sorrento, Cannes, Venedik

Ceza: Kamusal alanda alkol tüketmenin 3.000 euroya kadar cezası var

Nerede: Mallorca, Ibiza, Magaluf, Kanarya Adaları

Ceza: Plajdan deniz kabuğu veya çakıl almanın 1.000 euroya kadar cezası var

Nerede: Yunanistan

Ceza: Kanalda yüzmenin 350 euroya kadar ceza var

Nerede: Venedik