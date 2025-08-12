ARA
Bir havalimanı çalışanının hiç önermediği 3 bavul rengi

Dünyada havalimanlarında en sık yaşanan sorunlardan biri, bagaj teslim alanında yaşanan karışıklıklar. Bir havalimanı çalışanı, bu durumun en büyük sebeplerinden birinin bavul rengi olduğunu söylüyor.

12 Ağustos 2025 | 07:03
Bir havalimanı çalışanının hiç önermediği 3 bavul rengi

Focus Online'ın haberine göre Frankfurt Havalimanı'ndaki AG’de yolcu iletişiminden sorumlu olan Thomas Kirner’e göre, siyah, koyu mavi ve gri renk bavullar hem birbirine çok benzediği hem de çok yaygın tercih edildiği için yolcuların valizlerini ayırt etmesini zorlaştırıyor. 

Bu durum, bavulu görüp almayı geciktiriyor ya da yanlış bavulun alınmasına yol açıyor. 

Kirner, “Bagaj bandında yüzlerce siyah veya koyu renk bavul oluyor. Yolcular kendi bavullarını bulmakta zorlanıyor, bazen başka biri fark etmeden yanlış valizi alabiliyor" diyor. 

Habere göre hemen her markada bu renkler standart olarak bulunuyor. Işığın zayıf olduğu alanlarda benzer renkler birbirine karışıyor. Popüler bavul markalarının aynı renk ve modeldeki ürünleri, karışıklık riskini artırıyor.

Haberdeki önerlire şöyle:

  • Canlı renkleri tercih edin: Dikkat çekici renkler bagaj bandında kolayca fark edilir.
  • Bavulunuza kişisel dokunuş ekleyin: Renkli kurdele, çıkartma veya özel bagaj etiketi gibi işaretlerle valizinizi diğerlerinden ayırabilirsiniz.

 

