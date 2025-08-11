Bitlis'in karanlık geceleri, astrofotoğrafçıların yeni cenneti

Işık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı ova ve dağları ile berrak gökyüzü, Bitlis’i doğaseverler için eşsiz bir cazibe merkezine dönüştürüyor.
Özellikle Nemrut Krater Gölü çevresi ve Ahlat yaylaları, hem kampçıların hem de fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor.
Uzun süredir doğa ve uzay gözlemleri ile fotoğraflamaları yapan Dr. Cihan Önen’e göre Bitlis, doğal yeşili, berrak gölleri ve eşsiz manzaralarının yanı sıra yıldız gözlemleri için de benzersiz fırsatlar sunuyor.
Nüfusun azlığı, şehir ışıklarının sınırlı olması ve çok sayıda doğal gözlem alanına sahip olmasıyla Bitlis’in gökyüzü gözlemcileri ve fotoğrafçılar için ideal bir ortam haline geldiğini dile getiren Önen, şehir merkezinden uzaklaşıldığında çıplak gözle yüzlerce yıldızın izlenebildiğini kaydetti.
Dürbün veya teleskop gibi basit ekipmanlarla çok daha fazlasının gözlemlenip fotoğraflanabildiğini sözlerine ekleyen Önen, Bitlis’in yüksek rakımlı ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerinin yıldız gözlemi ve astrofotoğrafçılık için oldukça elverişli olduğunu vurguladı.
Samanyolu Galaksisi’nin haziran, temmuz ve ağustos aylarında gökyüzünde çok daha net görülebildiğini belirten Önen, "Bu aylarda Samanyolu’nu izlemek ve fotoğraflamak için ideal atmosfer şartları oluşuyor.