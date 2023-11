Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi dün açıklandı. 2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil oldu. Yeni seçkide yeni seçkide Vino Locale (İzmir), Od Urla (İzmir), Teruar Urla (İzmir), Arkestra (İstanbul), Sankai by Nagaya (İstanbul), Maça Kızı (Bodrum) ve Kitchen (Bodrum) restoranları 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile 2 Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak ise yıldızlarını korudu.

Bodrum'da 2 restoran 1 MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi. İşte Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar...

MICHELIN REHBERİ GÖRÜŞÜ

Michelin Rehberi'nde restoranla ilgili şu yorumlar da var: Osman Sezener ve ekibi, Türk mutfağına benzersiz, uluslararası bir bakış hediye ediyor. Yöresel ürünler ön planda ve her daim taze ve lezzetli olmaları garanti. Yemekler fazla alengirli olmamakla birlikte güçlü bir etki yarattıkları kesin. Kusursuzca hazırlanmış levrek, denizden yeni çıkmış gibi taze. Üzerindeki tereyağlı sos ise istiridye sosu ve otlu yağla zarifçe zenginleştirilmiş. Neyse ki, yanında (oldukça lezzetli!) ekşi mayalı ekmek servis ediliyor da tabağı silip süpürebiliyorsunuz. Civardaki bahçelerden gelen otlar, her seferinde on ikiden vuruyor. Örneğin, taze otlardan oluşan “salsa verde”, kömür ateşinde pişirilen ahtapotun tadını güzelce yükseltiyor.