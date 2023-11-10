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Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar

Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi dün akşam açıklandı. Bodrum'da 2 restoran da 1 Michelin yıldızı almış durumda. İşte Bodrum'da yer alan ve Michelin yıldızı alan restoranlar...

10 Kasım 2023 | 17:10
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Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi dün açıklandı. 2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil oldu. Yeni seçkide yeni seçkide Vino Locale (İzmir), Od Urla (İzmir), Teruar Urla (İzmir), Arkestra (İstanbul), Sankai by Nagaya (İstanbul), Maça Kızı (Bodrum) ve Kitchen (Bodrum) restoranları 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü. 

Geçtiğimiz yıl 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile 2 Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak ise yıldızlarını korudu.

Bodrum'da 2 restoran 1 MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi. İşte Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar...

 

 

 

 

1
KITCHEN

KITCHEN

Michelin'ın sayfasında Kitchen için "Şef Osman Sezener'in işlettiği Kitchen lezzetli uluslararası dokunuşlarla modern Türk mutfağı sunuyor" yorumu yapılmış.
2
MICHELIN REHBERİ GÖRÜŞÜ

MICHELIN REHBERİ GÖRÜŞÜ

Michelin Rehberi'nde restoranla ilgili şu yorumlar da var: Osman Sezener ve ekibi, Türk mutfağına benzersiz, uluslararası bir bakış hediye ediyor. Yöresel ürünler ön planda ve her daim taze ve lezzetli olmaları garanti. Yemekler fazla alengirli olmamakla birlikte güçlü bir etki yarattıkları kesin. Kusursuzca hazırlanmış levrek, denizden yeni çıkmış gibi taze. Üzerindeki tereyağlı sos ise istiridye sosu ve otlu yağla zarifçe zenginleştirilmiş. Neyse ki, yanında (oldukça lezzetli!) ekşi mayalı ekmek servis ediliyor da tabağı silip süpürebiliyorsunuz. Civardaki bahçelerden gelen otlar, her seferinde on ikiden vuruyor. Örneğin, taze otlardan oluşan “salsa verde”, kömür ateşinde pişirilen ahtapotun tadını güzelce yükseltiyor.
3
KITCHEN RESTORAN NEREDE?

KITCHEN RESTORAN NEREDE?

Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi No:5A, Yalıkavak, Bodrum, 48400, Türkiye
4
MAÇAKIZI

MAÇAKIZI

Bodrum'da bulunan Maçakızı da Michelin Yıldızı alan bir diğer Bodrum restoranı. Michelin'in sayfasında "Muhteşem sahil yollarında dolaştıktan sonra modern Ege mutfağını sevenler, MICHELIN Rehberinin de önerdiği, aynı adı taşıyan otelde yer alan Maçakızı'nın keyfine varacaklar. Şef Aret Sahakyan, yerel mutfak geleneklerine uygun yaratıcı yemekler öneriyor" yorumu yapılmış
5
MICHELİN REHBERİ GÖRÜŞÜ

MICHELİN REHBERİ GÖRÜŞÜ

Michelin Rehberi'nde restoranla ilgili şu yorumlar da var: "Burası gerçekten özel bir yer, hiç şüpheniz olmasın. Şef Aret Sahakyan ve ekibinin Ege mutfağına getirdiği yeni yorum da bu hissi pekiştiriyor. Yemeklerin klasik kökleri, mangalda pişirilen çipuraya hoş bir zenginlik katan tereyağlı balık fümesi gibi doyurucu soslarda kendini gösteriyor. Şefler, tazeliğe ve özenle hazırlanmış garnitürlere odaklanarak bu temel üzerine coşkuyla inşa ediyorlar. Maçakızı'nın gizemleri kesinlikle keşfedilmeye değer"
6
MAÇAKIZI NEREDE?

MAÇAKIZI NEREDE?

Göltürkbükü Mahallesi, Keleşharim Caddesi No:70, Bodrum, 48400, Türkiye
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