Çinli turistlere vize muafiyeti: 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasının ardından Türkiye’ye ilişkin uçuş aramalarında kısa sürede belirgin artış yaşandı. İlk üç günde aramalar altı katına çıkarken, Çinli turist sayısının 2026 yılı sonuna kadar 1 milyona yükselmesi öngörülüyor.


Çinli turistlere vize muafiyeti: 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Türkiye, turizm ve transit seyahatler kapsamında Çin vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasını başlattı. Kararın duyurulmasının ardından Çin şehirlerinden İstanbul’a uçuş aramaları bir önceki haftaya kıyasla 6,3 kat yükseldiği, Antalya’ya uçuş aramaları 1,3 kat, İzmir’e yönelik aramalar ise iki katına çıktığı görüldü. 

Çinli turistler dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi gruplarından

Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2 bin 500-5 bin dolar arasında harcama yaptığı belirtilirken, bu grubun deniz-kum-güneş turizminden ziyade kültürel, gastronomi, sağlık ve inanç turizmine ilgi gösterdiği vurgulanıyor. Bugün 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor.

