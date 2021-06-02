Pandeminin ilk günlerinden itibaren uzaktan çalışmaya geçen Commencis, haziran ayından itibaren hayata geçireceği ‘Commencis Yaz Kampüsü’ programıyla, yaz aylarında, çalışanlarına Bodrum’da konaklayarak çalışma imkanı sunacak.

Yaz aylarında, Commencis’te staj yapan stajyerler de Commencis Yaz Kampüsü programından yararlanabilecek. Commencis CEO’su Fırat İşbecer, Commencis Yaz Kampüsü programıyla ilgili şöyle konuştu:

“2020 Mart ayından beri uygulamakta olduğumuz evden çalışma sürecini başarılı bir şekilde yürüttük. Uzaktan çalışma uygulamasına bu yaz da devam etme kararı aldık. Bu süreçte çalışanlarımızın tüm yan haklarını eksiksiz devam ettiriyoruz. Tabii, bu dönemde ekipler arası sosyalleşme ihtiyacı ve iş yaşam dengesinin öneminin de arttığını gözlemledik. Commencis’te bir aileyiz ve aileler zaman zaman bir araya gelerek birlikte vakit geçirmek ister. Buradan yola çıkarak, yaz aylarında ekip olarak bir araya gelmek, şirket kültürümüzü yaşatmak, sosyal mesafeye uygun ve keyifli bir çalışma ortamı yaratmayı hedefledik. Aynı zamanda iç turizme de katkı sağlayacağını düşündüğümüz 12 haftalık Commencis Yaz Kampüsü programının, çalışanlarımıza moral vererek, motivasyonu artıracağına inanıyoruz.”