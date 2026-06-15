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  • Dikili'nin doğal yüzme noktaları ve koyları yaz sezonunu açtı

Dikili'nin doğal yüzme noktaları ve koyları yaz sezonunu açtı

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi açıklarındaki ada ve koylar, yaz sezonunda tekne turlarına katılan tatilcilerin ilgi gösterdiği doğal güzellikler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dikili'nin doğal yüzme noktaları ve koyları yaz sezonunu açtı

Bademli Limanı'ndan hareket eden teknelerle ulaşılan Kalem Adası, Garip Adası, Pissa Koyu, Hanımın Koyu ve bölgede Akvaryum Koyu olarak bilinen yüzme noktası, berrak denizi ve doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

1 Anakaraya yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor

Anakaraya yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor

Bademli açıklarında yer alan Kalem Adası ile Garip Adası, anakaraya yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal kıyı yapısıyla öne çıkan adalar, günübirlik tekne turlarının en çok ziyaret edilen durakları arasında gösteriliyor.

2 Garip Adası'nda herhangi bir tesis yer almıyor

Garip Adası'nda herhangi bir tesis yer almıyor

Kalem Adası'nda konaklama ve plaj hizmeti sunan bir tesis bulunurken, Garip Adası'nda herhangi bir tesis yer almıyor. Bu özelliğiyle Garip Adası, daha sakin ve bakir bir ortam arayan ziyaretçilerin tercih ettiği doğal alanlar arasında öne çıkıyor.

3 Kara yoluyla ulaşım bulunmuyor

Kara yoluyla ulaşım bulunmuyor

Bölgenin koylarından Hanımın Koyu, yörede "Kokarot Koyu" olarak da biliniyor. Kara yoluyla ulaşımın bulunmadığı koy, yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen duraklar arasında yer alıyor.

4 Ziyaretçilere doğal bir plaj deneyimi sunuyor

Ziyaretçilere doğal bir plaj deneyimi sunuyor

Beyaz kumu ve berrak deniziyle dikkati çeken Pissa Koyu ise ziyaretçilere doğal bir plaj deneyimi sunuyor. Herhangi bir tesisin bulunmadığı koyda vakit geçirmek isteyenler, ihtiyaçlarını yanlarında getiriyor.

5 Şeffaf deniziyle biliniyor

Şeffaf deniziyle biliniyor

Bademli açıklarındaki Akvaryum Koyu olarak bilinen yüzme noktası da tekne turlarının uğrak durakları arasında bulunuyor. Şeffaf deniziyle bilinen bölge, yüzme ve şnorkelle dalış yapmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

6 Dikili'nin önemli gezi rotaları arasında yer alıyor

Dikili'nin önemli gezi rotaları arasında yer alıyor

Doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle öne çıkan Bademli açıklarındaki ada ve koylar, yaz aylarında doğayla iç içe deniz turu yapmak isteyenler için Dikili'nin önemli gezi rotaları arasında yer alıyor.

7 Bölge dron ile görüntülendi

Bölge dron ile görüntülendi

Berrak denizi ve doğal yapısıyla dikkati çeken bölge, dron ile görüntülendi.

 
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