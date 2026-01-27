ARA
  Anasayfa
  Turizm
Dünyanın en iyi destinasyonları açıklandı: Türkiye’den hangi şehir listede?

Forbes, "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesini yayımladı. Dünyanın en iyi 20 destinasyonunun listelendiği listede Türkiye'nin önemli turizm rotalarından Antalya da yer aldı. Peki, listede yer alan diğer destinasyonlar hangileri oldu?


Son Güncellenme:
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesini açıkladı. Kültür, gastronomi, doğal güzellikler ve konaklama olanakları gibi çeşitli ölçütlerin değerlendirildiği listede, Türkiye’nin turizm merkezlerinden Antalya-Kemer üst sıralarda yer aldı.

Forbes değerlendirmesinde Antalya lüks konaklama olanakları, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, mutfak çeşitliliği ve farklı ülkelerden ziyaretçileri ağırlayan yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak nitelendirildi.

Peki, listede yer alan diğer yerler hangileri? İşte “2026 İçin En İyi Destinasyonlar” listesi…

1 Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri

Abu Dabi - Birleşik Arap Emirlikleri

2 Antalya - Türkiye

Antalya - Türkiye

3 Antarktika

Antarktika

4 Hırvatistan

Hırvatistan

5 Dallas–Fort Worth - ABD

Dallas–Fort Worth - ABD

6 Emerald Coast, Florida - ABD

Emerald Coast, Florida - ABD

7 Grenada - Karayipler

Grenada - Karayipler

8 Hudson Valley, New York - ABD

Hudson Valley, New York - ABD

10 Mallorca - İspanya

Mallorca - İspanya

11 Milan ve Dolomitler - İtalya

Milan ve Dolomitler - İtalya

12 Nikko - Japonya

Nikko - Japonya

13 Park City, Utah - ABD

Park City, Utah - ABD

14 Peloponnese - Yunanistan

Peloponnese - Yunanistan

15 Rajasthan - Hindistan

Rajasthan - Hindistan

16 Riviera Nayarit - Meksika

Riviera Nayarit - Meksika

17 Sonoma, Kaliforniya - ABD

Sonoma, Kaliforniya - ABD

18 Washington, D.C. - ABD

Washington, D.C. - ABD

19 Varşova - Polonya

Varşova - Polonya

20 Zanzibar - Tanzanya

Zanzibar - Tanzanya
