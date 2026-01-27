Dünyanın en iyi destinasyonları açıklandı: Türkiye’den hangi şehir listede?

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesini açıkladı. Kültür, gastronomi, doğal güzellikler ve konaklama olanakları gibi çeşitli ölçütlerin değerlendirildiği listede, Türkiye’nin turizm merkezlerinden Antalya-Kemer üst sıralarda yer aldı.

Forbes değerlendirmesinde Antalya lüks konaklama olanakları, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, mutfak çeşitliliği ve farklı ülkelerden ziyaretçileri ağırlayan yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak nitelendirildi.

Peki, listede yer alan diğer yerler hangileri? İşte “2026 İçin En İyi Destinasyonlar” listesi…