EMEA bölgesinde 700'den fazla otele ulaştı

EMEA’daki büyüme ivmesine hız kazandıran Wyndham Hotels & Resorts’un Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika genelinde faaliyet gösteren otel sayısı 720’nin üzerine çıktı. Wyndham 2025 yılının ilk yarısında bölge genelinde toplamda 4 bin 700’den fazla odayı kapsayan 60’ın üzerinde yeni otel açılışına imza atarken, şirket EMEA genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında organik büyüme kaydetti. Hızlı büyüyen pazarlarda kaliteli ve markalı konaklama hizmetlerini genişletmeye odaklanan Wyndham, bu dönem içinde bölge genelinde 27 yeni otel için anlaşmaya da imza attı.

Wyndham’ın 2025 yılında gerçekleştirdiği önemli açılışlar arasında Sicilya’daki Dolce by Wyndham Siracusa, Monasteri Golf and Spa ve Türkiye’deki Signature Cave Cappadocia, Trademark Collection by Wyndham gibi tesisler de göze çarpıyor. Wyndham yılın ilk yarısında Gürcistan, Romanya ve Kazakistan’da yeni açılışlar gerçekleştirerek ve markalarını yeni pazarlarla buluşturarak Doğu Avrupa ve Orta Asya’da büyümeye devam ederken, Avrasya bölgesindeki büyümesine de 21 yeni otelin açılışıyla ivme kazandırdı. Şirketin Avrasya’daki portföyü 90’dan fazla otele ulaşırken, bu otellerin büyük bölümü dünyanın en dinamik ve en hızlı büyüyen konaklama pazarlarından Hindistan’da bulunuyor.

Wyndham’ın yeni otellerin geliştirilmesi için imzaladığı stratejik anlaşmalar da bu dönemde şirketin markalarının büyümesinde önemli rol oynadı. Bu anlaşmalar arasında dünyaca tanınan Super 8 by Wyndham markasını Suudi Arabistan ve İber Yarımadası gibi talebin yüksek olduğu iki pazarla buluşturacak olanlar yer alıyor.

"Yeni fırsatlar yaratıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, “EMEA genelinde 720’den fazla açık otelimizle olağanüstü bir ivme görüyoruz. Seyahatlerdeki artış devam ediyor ve biz de bu bölgenin enerjisini ve çeşitliliğini yansıtan, giderek büyüyen portföyümüzle bu talebi karşılıyoruz. Sicilya’daki göz alıcı resort tesislerden Kapadokya’da bir mağarada konaklamak gibi eşsiz tecrübelere kadar, gerçekten ilham verici deneyimler sunuyoruz. İber Yarımadası ve Suudi Arabistan gibi pazarlarda yeni anlaşmalara imza atarak yalnızca büyümekle kalmıyor, aynı zamanda ortaklarımız için yeni fırsatlar yaratıyoruz ve misafirlerimizin bölgede konaklayabilecekleri harika seçenekleri daha da genişletiyoruz” dedi.

Wyndham’ın globaldeki oda sayısı, 2025’in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında net büyüme kaydederken, şirketin proje stoku art arda 20’nci çeyrekte de büyüdü ve şu ana kadarki en yüksek seviye olan 255 bin oda sayısına ulaştı. Wyndham’ın EMEA bölgesinde oda başı gelirleri sabit döviz kuru bazında yüzde 7 ile güçlü bir büyüme kaydetti.