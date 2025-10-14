Kentte ekimde yağan kar turizmcileri umutlandırdı

Erken yağan karın sezonun erken açılmasına vesile olduğunu belirten Şenol, şöyle konuştu: "Bu yıl uzmanların öngörüsü neticesinde kışın erken geleceği ve yağışın çok olacağı söyleniyordu ve uzmanların dediği oldu. Erken gelen kar, biz turizmciler için çok sevindirici bir durum oldu. Özellikle Palandöken birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu yıl bir artımız, karın erken gelmesi sezonun daha da erken açılmasını sağlayacak gibi. Palandöken kayak tesisleri olarak Erzurum'u tercih eden kayakseverleri hiçbir zaman yanıltmadı. Bu yıl da öngörümüz kayak sezonunun ciddi manada erken başlaması. Ağustos ayı itibarıyla da rezervasyonlarımız başlamıştı. Erken yağan karın da etkisi oluyor. Kar yağışı sonrası otel yöneticileriyle görüşmemiz neticesinde telefon trafiklerinde ciddi bir yoğunluk olduğunu söylüyorlar."