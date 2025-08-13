Fare giremez özelliği ile 1.5 asırdır ayakta kalan Serendi

ARA
Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip olan ve "serendi" adıyla bilinen ahşap depo, hem doğal görünümü hem de erzak saklama özelliğiyle zamana meydan okuyor.

13 Ağustos 2025 | 12:58
Kirazlıkçay Mahallesi 5021. Sokak'ta bulunan biri 150, diğeri 60 yıllık iki ahşap yapı, görenleri hayran bırakıyor. Seren sahibi Mustafa Yazıcı, yapının tamamen el işçiliğiyle, makine kullanılmadan yapıldığını belirterek, "Bu ahşap yapı Rize'den geldi. Eskiden mısır, fasulye gibi ürünleri saklamak için kullanılıyordu. Fare giremez, havadar yapısıyla erzaklar bozulmadan korunabiliyor. Şimdilerde fındık depoluyoruz" dedi.

Yaklaşık bir buçuk asırlık tarihiyle bölgenin kültürel simgelerinden biri olan serendinin artık çok az bulunduğunu ifade eden Yazıcı, "Tam olarak kaç yıllık olduğunu bilmiyoruz ama dedelerimizden duyduğumuza göre 150 yıldan fazla geçmişi var. Bazen yabancılar da görmeye geliyor. Belediyemiz de bu yapıyı videoya çekerek kültür varlıkları listesine almıştı. Atalarımızdan bize yadigâr olarak koruyoruz" diye konuştu.

