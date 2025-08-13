Gece müzeciliğiyle tarihe yolculuk: Ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı

Zoroğlu, bu sayede hem sıcaktan bunalan misafirlere serin akşam saatlerinde konforlu şekilde gezme imkanı, hem de tarihi mekanları gece atmosferinde deneyimleme fırsatı sunulduğunu, bunun da önemli geri dönüşlerini aldıklarını ifade etti.

Kültür turizmine yapılan yatırımların antik kentlerdeki ve müzelerdeki ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağladığına işaret eden Zoroğlu, "Geçen yıl 6 aylık dönemde müze ve ören yerlerine yapılan ziyaret sayısı 1,1 milyondu, bu yıl yüzde 17'lik bir artış var, 1,3 milyon kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Tabii bunda büyük etken gece müzeciliğini aktif hale getirmemiz oldu." dedi.