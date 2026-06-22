Haritada var, içinde yaşayan yok: Roma ve Bizans döneminden kalan mahalle neden boşaltıldı?

Hayatının çok büyük bir bölümünü burada geçirdiğini ifade eden Kapusuz, "Biz 6 kardeştik. Ağabeylerimden birisi Kayseri'de, diğeri de Ankara'da okuduğu dönemlerde ben 11 yaşındayken babamı kaybettim. Babasız kalınca başka bir yere okumaya gidemedim. O yüzden burada kaldım. Köyde ilkokulu tamamladım." dedi.