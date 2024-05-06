İflas iddiasıyla gündeme gelen 74 yıllık otelcilik zincirinden açıklama

1950 yılında kurulan Alkoçlar Oteller Grubu konkordato başvurusunda bulunmuştu. Halk TV'nin haberine göre ise 4 Nisan günü mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

Alkoçlar Oteller Grubu'nun internet sitesinde ise bir veda mesajı yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar adına yapılan açıklama şöyle:

"Alkoçlar Oteller Grubu 1950 yılında kurulmuş ve kurulduğu tarihten itibaren Türkiye’nin en eski yerli ve milli otel zinciri olarak birçok ilke imza atmıştır.

Alkoçlar 70 yılda; 21 yurtiçi ve yurtdışı otel işletmesi yaparak, konaklama ve eğlenceyi birleştirerek her zaman ilkleri yapmaya çalışmıştır.

Alkoçlar Otelleri Yönetim Kurulu 2020 yılında turizm ve konaklama bölümünden çıkma kararı alarak ve elindeki otelleri devrederek turizmi konaklama bölümünü kapatmaya karar vermiştir.

Geçen bu 70 yıl içerisinde gerek Türkiye ekonomisine büyük yatırımlar yapmış, gerek ise sektöre binlerce çalışan kazandırarak istihdamı teşvik etmiştir. Bu durum ise Alkoçlar adına geride bıraktığı en büyük kazancı olmuştur. Senelerce bize destek olan başta mesai arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, seyahat acentelerine ve bizleri tercih eden tüm yerli ve yabancı misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.

Bundan sonra devam eden diğer sektörlerimizde de aynı ilke ile yola devam edeceğiz. Alkoçlar olarak birlikteliğimizin sürdüğü yıllar içerisinde müşteri memnuniyetinden, gülen personel ilkesinden hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."