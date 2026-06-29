Japonya vize istiyor mu? 2026'da vizesiz seyahat süresi ne kadar?

Japonya'ya seyahat planı yapan Türk vatandaşları, ülkeye girişte uygulanan vize kurallarını ve güncel şartları merak ediyor. Uzak Doğu rotaları arasında öne çıkan Japonya için "Japonya vize istiyor mu?", "Japonya'ya vizesiz gidilir mi?" ve "Japonya giriş şartları neler?" soruları gündeme geliyor. Peki, Japonya Türk vatandaşlarından vize istiyor mu? İşte Japonya'nın güncel vize uygulamasına ilişkin merak edilen detaylar...