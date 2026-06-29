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Japonya vize istiyor mu? 2026'da vizesiz seyahat süresi ne kadar?

Japonya'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları, ülkenin Türk pasaportuna uyguladığı vize politikasını ve güncel giriş kurallarını araştırıyor. Özellikle Uzak Doğu'ya seyahat hazırlığı yapanların en çok merak ettiği konular arasında "Japonya vize istiyor mu?", "Japonya'ya vizesiz gidilir mi?" ve "Japonya'ya giriş şartları neler?" soruları yer alıyor. Peki, Japonya Türk vatandaşlarından vize talep ediyor mu?

Ekonomist
Ekonomist
Japonya vize istiyor mu? 2026'da vizesiz seyahat süresi ne kadar?

Japonya'ya seyahat planı yapan Türk vatandaşları, ülkeye girişte uygulanan vize kurallarını ve güncel şartları merak ediyor. Uzak Doğu rotaları arasında öne çıkan Japonya için "Japonya vize istiyor mu?", "Japonya'ya vizesiz gidilir mi?" ve "Japonya giriş şartları neler?" soruları gündeme geliyor. Peki, Japonya Türk vatandaşlarından vize istiyor mu? İşte Japonya'nın güncel vize uygulamasına ilişkin merak edilen detaylar...

1 Japonya vize istiyor mu?

Japonya vize istiyor mu?

Türkiye ile Japonya arasında yürürlükte bulunan Vize Muafiyet Anlaşması kapsamında, turistik ve iş amaçlı Japonya'ya seyahat eden Türk vatandaşları 3 aya kadar vizeden muaf tutuluyor.

2 Japonya'ya vizesiz seyahat süresi ne kadar?

Japonya'ya vizesiz seyahat süresi ne kadar?

Japonya, Türk vatandaşlarından 90 güne kadar olan turistik ve iş amaçlı seyahatlerde vize istemiyor. Ancak ülkede 90 günden fazla kalmayı planlayanların seyahat amaçlarına uygun vize başvurusunda bulunmaları gerekiyor.
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