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Kadın girişimci İstanbul'dan memleketine dönüp hibe desteğiyle tatil köyü kurdu

AA'nın haberine göre yıllarca İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketi Samsun'a dönen Nuray Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle Bafra ilçesinde tatil köyü kurdu.

19 Haziran 2023 | 00:02
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Kadın girişimci İstanbul'dan memleketine dönüp hibe desteğiyle tatil köyü kurdu

İstanbul'da 20 yıl yaşadıktan sonra kalabalık şehir hayatından sıkıldığını söyleyen 45 yaşındaki Nuray Çelik, yaklaşık 4 yıl önce memleketi Samsun'a döndüğünü söylüyor. Hayalini kurduğu tatil köyü projesini hayata geçirmek için TKDK'ye başvuran Çelik, 15 milyon lira hibe almaya hak kazanmış.

Kendi birikimlerini de eklediğini belirten kadın girişimci, Bafra'da 72 dönüm arazi üzerine bungalov evler, restoran, kır bahçesi, açık hava sineması, çarşı, çocuk oyun alanları bulunan tatil köyü kurdu.

Tatil köyünü yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçiren bir çocuk annesi Çelik, AA muhabirine, şehir hayatından sıkılması üzerine memleketine dönüp yatırım yaptığı söyledi.

Devletin sağladığı destekle memleketine yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çelik, "TKDK'den hibe desteği alarak Karadenizli kadının turizmde de başarılı olduğunu kanıtlamak için böyle bir proje hazırladım. 7'den 77'ye herkesin gelip kendinden bir şey bulabileceği bir alan oluşturduk. Burada da inşallah başarılı oluruz." dedi.

Kadınların küçük de olsa bir projeye el atmasını istediğini belirten Çelik, "İstanbul'da yatırım danışmanlığı yaptım. Memleketimize güzel bir yatırım yaptığımı düşünüyorum. Gelenler gayet memnun, bizler de memnunuz. Buranın bir yaşam merkezi olabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

İstihdamı artırmayı planlıyor

Tatil köyünde 50 kişiye istihdam sağladığını, istihdamın sezona göre 100 kişiye çıkabileceğini dile getiren Çelik, "İleride bir destek daha alabilirsek 100 kişilik bir butik otel yapmayı da düşünüyoruz. Bafra'nın ihtiyacı var. Kızılırmak Deltamız var. Buraya gelen misafirlerimize safari turları ile bölgemizi tanıtacağız." diye konuştu.

Çelik, Karadeniz'de çok güzel bir doğa bulunduğunu, safari turlarıyla bunu tanıtmayı amaçladığını kaydetti.

TATİL KÖYÜNDEN FOTOĞRAFLAR
 


 

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