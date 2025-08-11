Koltuklar boş kalmıyor: İşte dünyanın en yoğun uçuş rotaları

Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri 876 milyon yolcusuyla dünyanın en büyük havacılık pazarı konumunda. ABD’de uçuşların büyük çoğunluğu yurt içi seferlerden oluşuyor. Hindistan ise dünyanın en kalabalık ülkesi olmasına rağmen, 2024 yılında 219 milyon yolcuyla beşinci en büyük havacılık pazarı olarak kayda geçti.

Çin, 741 milyon yolcuyla ikinci sırada yer alırken, yıllık yüzde 18,7'lik büyüme oranı ile ABD’nin yüzde 5,2’lik artışını geride bıraktı. Birleşik Krallık ise 261 milyon yolcuyla dünyanın üçüncü büyük havacılık pazarı oldu. İspanya da 241 milyon yolcuyla dördüncü sırada bulunuyor. Peki ülkeler arasında durum böyleyken, dünyanın en yoğun uçuş rotaları hangileri?

İŞTE DÜNYANIN EN YOĞUN UÇUŞ ROTALARI: