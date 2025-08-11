ARA
  • Koltuklar boş kalmıyor: İşte dünyanın en yoğun uçuş rotaları

Koltuklar boş kalmıyor: İşte dünyanın en yoğun uçuş rotaları

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2024 yılına ait Dünya Hava Taşımacılığı İstatistikleri raporunu yayımladı.

11 Ağustos 2025 | 12:16
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 13:34
Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri 876 milyon yolcusuyla dünyanın en büyük havacılık pazarı konumunda. ABD’de uçuşların büyük çoğunluğu yurt içi seferlerden oluşuyor. Hindistan ise dünyanın en kalabalık ülkesi olmasına rağmen, 2024 yılında 219 milyon yolcuyla beşinci en büyük havacılık pazarı olarak kayda geçti.

Çin, 741 milyon yolcuyla ikinci sırada yer alırken, yıllık yüzde 18,7'lik büyüme oranı ile ABD’nin yüzde 5,2’lik artışını geride bıraktı. Birleşik Krallık ise 261 milyon yolcuyla dünyanın üçüncü büyük havacılık pazarı oldu. İspanya da 241 milyon yolcuyla dördüncü sırada bulunuyor. Peki ülkeler arasında durum böyleyken, dünyanın en yoğun uçuş rotaları hangileri?

İŞTE DÜNYANIN EN YOĞUN UÇUŞ ROTALARI:

JEJU (CJU) - SEUL (GMP), GÜNEY KORE

Süre: 1 saat 15 dakika
Yolcu sayısı (2024): 13 milyon+

NEW YORK (JFK) - LOS ANGELES (LAX), ABD

Süre: Yaklaşık 6 saat
Yolcu sayısı (2024): 2,2 milyon

 

 

BARSELONA (BCN) PALMA DE MALLARCO (PMI), İSPANYA

Süre: 1 saat
Yolcu sayısı (2024): 2 milyon

BOGOTA (BOG) MEDELLİN (MDE), KOLOMBİYA

Süre: 1 saat
Yolcu sayısı (2024): 3,8 milyon

CAPE TOWN (CPT) - JOHANNESBURG (JNB), GÜNEY AFRİKA

Süre: 2 saat
Yolcu sayısı (2024): 3,3 milyon
