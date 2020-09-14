Koronavirüs sonrası dünyanın kendi kendini temizleyen ender körfezlerinden Saros’ta, turizm hareketliliği devam ediyor.

Edirne’nin Keşan ilçesi sınırlarında da yer alan Saros Körfezi’ne, kıyı plajlarda özellikle hafta sonu İstanbul başta olmak üzere civar illerden tatilciler gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul’dan bölgeye gelen çok sayıda tatilci günübirlik olarak gidiyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 kilometrelik Saros Körfezi sahil şeridinde tatil sezonunun uzadığını söyledi.

Eylül ayı olmasına rağmen bölgeye ilginin sürdüğünü belirten Helvacıoğlu, “Körfezdeki sahillerimiz pandemiyle mücadele kampı oldu diyebiliriz. Temiz havası ve doğasıyla insanların ilgisi çekiyor. Pandemi sürecinde de doğal alanlara talep arttı. Talebin arttığı yerlerden biri de Saros Körfezi’ndeki sahillerimiz oldu” diye konuştu.

30 BİN EVDEN 15 BİNİ DOLU *

Sahillerdeki 30 bin evden 15 bininin dolu olduğunu anlatan Helvacıoğlu, “Sezon uzadı, hatta insanlarımız kışın da sahillerde kalmayı planlıyor. Kamyon kamyon soba geliyor, marketlere, bakkallara kış sezonunda da kapanmamaları için tatilciler dilekçe veriyor. Belediye ekiplerimiz, turizm zabıtamız, iletişim noktalarındaki görevlilerimiz görevlerini sürdürüyor. Kış sezonunda da sahillerimizde yoğunluk olacağını öngörüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.