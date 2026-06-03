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Kruvaziyer hareketliliği sürüyor: Scarlet Lady yeniden Bodrum'da

Bodrum'a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Scarlet Lady kruvaziyeri, 2 bin 502 yolcusuyla limana yanaştı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kruvaziyer hareketliliği sürüyor: Scarlet Lady yeniden Bodrum'da

Scarlet Lady adlı kruvaziyer, Bodrum'a gerçekleştirdiği ikinci seferinde 2 bin 502 yolcuyla limana demir attı. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket edecek.

1 Bodrum'a ikinci kez geldi

Bodrum'a ikinci kez geldi

Bahama bayraklı 277 metre boyunda 38 metre genişliğindeki yolcu gemisi Scarlet Lady, yeniden Bodrum’a geldi.

2 Gemide 2 bin 502 yolcu bulunuyor

Gemide 2 bin 502 yolcu bulunuyor

İlçeyi geçtiğimiz yıllarda sık sık ziyaret eden Resilient Lady adlı gemiye büyük ölçüde benzeyen Scarlet Lady, ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 502 yolcu ile 1142 personel getirdi.

3 Mikonos Adası'na gidecek

Mikonos Adası'na gidecek

Rodos Limanı’ndan gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket edecek.
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