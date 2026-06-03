Kruvaziyer hareketliliği sürüyor: Scarlet Lady yeniden Bodrum'da

Scarlet Lady adlı kruvaziyer, Bodrum'a gerçekleştirdiği ikinci seferinde 2 bin 502 yolcuyla limana demir attı. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket edecek.
1 Bodrum'a ikinci kez geldi
Bahama bayraklı 277 metre boyunda 38 metre genişliğindeki yolcu gemisi Scarlet Lady, yeniden Bodrum’a geldi.
2 Gemide 2 bin 502 yolcu bulunuyor
İlçeyi geçtiğimiz yıllarda sık sık ziyaret eden Resilient Lady adlı gemiye büyük ölçüde benzeyen Scarlet Lady, ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 502 yolcu ile 1142 personel getirdi.