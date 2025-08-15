BBC'nin haberine göre adanın güney kıyısındaki Maronti Körfezi’nde yer alan fumaroller (volkanik buhar bacaları), yer altındaki magma odasından yükselen sıcak gazlarla kumu 100°C’ye kadar ısıtıyor. Bu doğal ısı kaynağı, tavuk, balık, sebze, midye ve hatta ahtapot gibi yiyeceklerin kumun altında pişirilmesinde kullanılıyor.

Adalılar için sıradan bir yöntem olan bu pişirme tekniği, her yiyecek için ayrı bir çukur kazılıp alüminyum folyo veya çelik kaplar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Geleneksel olarak aileler yaz aylarında, özellikle gün batımında, yiyecekleri kuma gömüp pişerken denize giriyor.

Bu yöntemi uygulayan restoranlardan biri olan Chalet’in sahibi Fernanda Iacono, "Babam her zaman kumun altında pişirirdi. Biz burada düşük sıcaklıkta pişen her şeyi kumda yaparız" derken, Ristorante Emanuela’nın sahibi Sergio Iacono, bu geleneğin neredeyse 60 yıldır sürdüğünü ifade ediyor.

Ischia’nın başka bölgelerinde de benzer yöntemler kullanılıyor. Doğudaki Sorgeto Körfezi’nde suyun sıcaklığı 90°C’ye ulaşıyor; buraya gelenler patates, mısır ve yumurta gibi yiyecekleri ağ torbalara koyarak sıcak suya bırakıyor.

Uzmanlara göre Ischia, yaklaşık 2,5 kilometre derinlikteki magma odasının üzerinde bulunuyor. Bu jeotermal yapı, adanın hem mutfak geleneğini hem de turizmini şekillendiriyor.

Ischia’da kumda pişirme, sadece bir yemek yöntemi değil; tehlikeyle iç içe geçmiş, nesiller boyu aktarılan bir kültürel miras olarak yaşamaya devam ediyor.